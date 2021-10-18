https://ria.ru/20211018/izmeny-1754996327.html

"Умному мужу изменяла я. Красивый муж — мне". Обсуждаем в подкасте Страхи

"Умному мужу изменяла я. Красивый муж — мне". Обсуждаем в подкасте Страхи - РИА Новости, 18.10.2021

"Умному мужу изменяла я. Красивый муж — мне". Обсуждаем в подкасте Страхи

Первый муж героини выпуска Екатерины был сексуально пассивным и она искала отношений на стороне. Второй — наоборот, бегал за каждой юбкой. И те и другие отношения пришлось прекратить. Какое значение в браке имеет сексуальная жизнь? Почему происходят измены? И можно ли их предотвратить, если сексуальные темпераменты супругов не совпадают?

2021-10-18T12:00

2021-10-18T12:00

2021-10-18T12:28

страхи

общество

психология

отношения

психология отношений

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"Умному мужу изменяла я. Красивый муж — мне". Обсуждаем в подкасте Страхи Первый муж героини выпуска Екатерины был сексуально пассивным и она искала отношений на стороне. Второй — наоборот, бегал за каждой юбкой. И те и другие отношения пришлось прекратить. Какое значение в браке имеет сексуальная жизнь? Почему происходят измены? И можно ли их предотвратить, если сексуальные темпераменты супругов не совпадают? audio/mpeg

"Умному мужу изменяла я. Красивый муж — мне". Обсуждаем в подкасте Страхи Первый муж героини выпуска Екатерины был сексуально пассивным и она искала отношений на стороне. Второй — наоборот, бегал за каждой юбкой. И те и другие отношения пришлось прекратить. Какое значение в браке имеет сексуальная жизнь? Почему происходят измены? И можно ли их предотвратить, если сексуальные темпераменты супругов не совпадают? audio/mpeg

На примере истории Екатерины разбираем тему супружеских измен. Почему партнеры могут друг другу изменять объясняет куратор третьего сезона подкаста "Страхи" психолог Александр Колмановский.03:15 История Екатерины о первом браке03:50 "Мы стали вместе жить и оказалось, что он не очень интересуется, супружескими отношениями."07.00 "Второй муж любил не только меня, но и всех остальных женщин"08:35 Различие культурных особенностей и природных потребностей09:00 Что такое измена?10:50 Полигамия - распущенность или невроз?16:00 Это лечится?16:40 "При расставании родителей для детей жизненно важно чтобы супруги относились друг к другу безоценочно"18:30 Ребенок "между двух огней"Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, психология, отношения, психология отношений, аудио