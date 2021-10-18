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"Умному мужу изменяла я. Красивый муж — мне". Обсуждаем в подкасте Страхи
"Умному мужу изменяла я. Красивый муж — мне". Обсуждаем в подкасте Страхи - РИА Новости, 18.10.2021
"Умному мужу изменяла я. Красивый муж — мне". Обсуждаем в подкасте Страхи
Первый муж героини выпуска Екатерины был сексуально пассивным и она искала отношений на стороне. Второй — наоборот, бегал за каждой юбкой. И те и другие отношения пришлось прекратить. Какое значение в браке имеет сексуальная жизнь? Почему происходят измены? И можно ли их предотвратить, если сексуальные темпераменты супругов не совпадают?
2021-10-18T12:00
2021-10-18T12:00
2021-10-18T12:28
страхи
общество
психология
отношения
психология отношений
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"Умному мужу изменяла я. Красивый муж — мне". Обсуждаем в подкасте Страхи
Первый муж героини выпуска Екатерины был сексуально пассивным и она искала отношений на стороне. Второй — наоборот, бегал за каждой юбкой. И те и другие отношения пришлось прекратить. Какое значение в браке имеет сексуальная жизнь? Почему происходят измены? И можно ли их предотвратить, если сексуальные темпераменты супругов не совпадают?
audio/mpeg
"Умному мужу изменяла я. Красивый муж — мне". Обсуждаем в подкасте Страхи
Первый муж героини выпуска Екатерины был сексуально пассивным и она искала отношений на стороне. Второй — наоборот, бегал за каждой юбкой. И те и другие отношения пришлось прекратить. Какое значение в браке имеет сексуальная жизнь? Почему происходят измены? И можно ли их предотвратить, если сексуальные темпераменты супругов не совпадают?
audio/mpeg
На примере истории Екатерины разбираем тему супружеских измен. Почему партнеры могут друг другу изменять объясняет куратор третьего сезона подкаста "Страхи" психолог Александр Колмановский.03:15 История Екатерины о первом браке03:50 "Мы стали вместе жить и оказалось, что он не очень интересуется, супружескими отношениями."07.00 "Второй муж любил не только меня, но и всех остальных женщин"08:35 Различие культурных особенностей и природных потребностей09:00 Что такое измена?10:50 Полигамия - распущенность или невроз?16:00 Это лечится?16:40 "При расставании родителей для детей жизненно важно чтобы супруги относились друг к другу безоценочно"18:30 Ребенок "между двух огней"Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, психология, отношения, психология отношений, аудио
12:00 18.10.2021 (обновлено: 12:28 18.10.2021)
"Умному мужу изменяла я. Красивый муж — мне". Обсуждаем в подкасте Страхи
Первый муж героини выпуска Екатерины был сексуально пассивным и она искала отношений на стороне. Второй — наоборот, бегал за каждой юбкой. И те и другие отношения пришлось прекратить. Какое значение в браке имеет сексуальная жизнь? Почему происходят измены? И можно ли их предотвратить, если сексуальные темпераменты супругов не совпадают?
На примере истории Екатерины разбираем тему супружеских измен. Почему партнеры могут друг другу изменять объясняет куратор третьего сезона подкаста "Страхи" психолог Александр Колмановский.
03:15 История Екатерины о первом браке
03:50 "Мы стали вместе жить и оказалось, что он не очень интересуется, супружескими отношениями."
07.00 "Второй муж любил не только меня, но и всех остальных женщин"
08:35 Различие культурных особенностей и природных потребностей
10:50 Полигамия - распущенность или невроз?
16:40 "При расставании родителей для детей жизненно важно чтобы супруги относились друг к другу безоценочно"
18:30 Ребенок "между двух огней"
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем
вас стать героем подкаста "Страхи".
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