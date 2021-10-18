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На Алтае проверят сообщения об избиении мужчины сыном местного депутата
На Алтае проверят сообщения об избиении мужчины сыном местного депутата - РИА Новости, 18.10.2021
На Алтае проверят сообщения об избиении мужчины сыном местного депутата
Полиция Алтайского края проводит проверку по факту жестокого избиения мужчины в Тальменском районе Алтайского края, родственники пострадавшего уверяют, что это... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:26
2021-10-18T10:26
происшествия
алтайский край
тальменский район
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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Полиция Алтайского края проводит проверку по факту жестокого избиения мужчины в Тальменском районе Алтайского края, родственники пострадавшего уверяют, что это сделал сын местного депутата.Сообщение сестры избитого мужчины опубликовали в одном из пабликов в соцсетях. В сообщении отмечается, что мужчина в селе Кашкарагаиха Тальменского района якобы сделал замечание местному жителю, мать которого - депутат, и в тот же день молодой человек с друзьями жестоко избил мужчину, предупредив, чтобы тот не обращался в полицию. Обидчик якобы заявил: "ты же знаешь, кто моя мать". По словам автора сообщения, сейчас пострадавший находится в больнице, ему предстоят операции."Сотрудниками полиции ОМВД России по Тальменскому району проводится проверка по факту причинения телесных повреждений местному жителю - мужчине 1981 года рождения, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД Алтайского края.
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происшествия, алтайский край, тальменский район
10:26 18.10.2021
 
На Алтае проверят сообщения об избиении мужчины сыном местного депутата

На Алтае полиция проверит сообщения о жестоком избиении мужчины сыном местного депутата

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Полиция Алтайского края проводит проверку по факту жестокого избиения мужчины в Тальменском районе Алтайского края, родственники пострадавшего уверяют, что это сделал сын местного депутата.
Сообщение сестры избитого мужчины опубликовали в одном из пабликов в соцсетях. В сообщении отмечается, что мужчина в селе Кашкарагаиха Тальменского района якобы сделал замечание местному жителю, мать которого - депутат, и в тот же день молодой человек с друзьями жестоко избил мужчину, предупредив, чтобы тот не обращался в полицию. Обидчик якобы заявил: "ты же знаешь, кто моя мать". По словам автора сообщения, сейчас пострадавший находится в больнице, ему предстоят операции.
"Сотрудниками полиции ОМВД России по Тальменскому району проводится проверка по факту причинения телесных повреждений местному жителю - мужчине 1981 года рождения, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД Алтайского края.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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