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На Алтае проверят сообщения об избиении мужчины сыном местного депутата

На Алтае проверят сообщения об избиении мужчины сыном местного депутата - РИА Новости, 18.10.2021

На Алтае проверят сообщения об избиении мужчины сыном местного депутата

Полиция Алтайского края проводит проверку по факту жестокого избиения мужчины в Тальменском районе Алтайского края, родственники пострадавшего уверяют, что это... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:26

2021-10-18T10:26

2021-10-18T10:26

происшествия

алтайский край

тальменский район

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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Полиция Алтайского края проводит проверку по факту жестокого избиения мужчины в Тальменском районе Алтайского края, родственники пострадавшего уверяют, что это сделал сын местного депутата.Сообщение сестры избитого мужчины опубликовали в одном из пабликов в соцсетях. В сообщении отмечается, что мужчина в селе Кашкарагаиха Тальменского района якобы сделал замечание местному жителю, мать которого - депутат, и в тот же день молодой человек с друзьями жестоко избил мужчину, предупредив, чтобы тот не обращался в полицию. Обидчик якобы заявил: "ты же знаешь, кто моя мать". По словам автора сообщения, сейчас пострадавший находится в больнице, ему предстоят операции."Сотрудниками полиции ОМВД России по Тальменскому району проводится проверка по факту причинения телесных повреждений местному жителю - мужчине 1981 года рождения, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД Алтайского края.

https://ria.ru/20211008/biznesmen-1753696783.html

алтайский край

тальменский район

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происшествия, алтайский край, тальменский район