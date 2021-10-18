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В Вологде два дня ищут пропавшую девятилетнюю девочку
В Вологде два дня ищут пропавшую девятилетнюю девочку - РИА Новости, 19.10.2021
В Вологде два дня ищут пропавшую девятилетнюю девочку
Следственными органами возбуждено дело об убийстве после исчезновения два дня назад в Вологде 9-летней девочки, сообщает СУСК РФ по области. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-18T14:49
2021-10-19T01:14
происшествия
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Следственными органами возбуждено дело об убийстве после исчезновения два дня назад в Вологде 9-летней девочки, сообщает СУСК РФ по области."Проводившиеся с момента исчезновения ребенка поиски результатов не дали, в связи с чем по факту безвестного исчезновения малолетнего следственным отделом по Вологде… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 (Убийство) УК РФ", - говорится в сообщении.По данным СК, 9-летняя девочка вышла из дома на улице Воровского в Вологде утром 16 октября и не вернулась."Следователями СК России проверяются все версии произошедшего, допрашиваются жители города, родственники, знакомые, педагоги. Организованы поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники отдела криминалистики областного аппарата ведомства в полном составе, а также представители смежных правоохранительных структур, волонтеры и местные жители", - добавили в пресс-службе ведомства.Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль руководителем следственного управления.
https://ria.ru/20211014/shkolnitsa-1754591503.html
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происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство девятилетней девочки в вологодской области
14:49 18.10.2021 (обновлено: 01:14 19.10.2021)
 
В Вологде два дня ищут пропавшую девятилетнюю девочку

В Вологде два дня ищут пропавшую девятилетнюю девочку, возбуждено дело об убийстве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Следственными органами возбуждено дело об убийстве после исчезновения два дня назад в Вологде 9-летней девочки, сообщает СУСК РФ по области.
"Проводившиеся с момента исчезновения ребенка поиски результатов не дали, в связи с чем по факту безвестного исчезновения малолетнего следственным отделом по Вологде… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 (Убийство) УК РФ", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 16:20
В Свердловской области ищут пропавшую школьницу
По данным СК, 9-летняя девочка вышла из дома на улице Воровского в Вологде утром 16 октября и не вернулась.
"Следователями СК России проверяются все версии произошедшего, допрашиваются жители города, родственники, знакомые, педагоги. Организованы поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники отдела криминалистики областного аппарата ведомства в полном составе, а также представители смежных правоохранительных структур, волонтеры и местные жители", - добавили в пресс-службе ведомства.
Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль руководителем следственного управления.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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ПроисшествияВологдаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУбийство девятилетней девочки в Вологодской области
 
 
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