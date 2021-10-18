Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/irlandiya-1755000786.html
В Ирландии заявили о сложностях отказа от лизинга самолетов "Белавии"
В Ирландии заявили о сложностях отказа от лизинга самолетов "Белавии" - РИА Новости, 18.10.2021
В Ирландии заявили о сложностях отказа от лизинга самолетов "Белавии"
Глава МИД Ирландии Саймон Коувени заявил, что могут возникнуть юридические сложности с досрочным прекращением действующих контрактов по лизингу самолетов... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:41
2021-10-18T11:41
в мире
белоруссия
ирландия
белавиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49747/26/497472666_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_2b35b1f489ad413e589afef5c88217de.jpg
ЛОНДОН, 18 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирландии Саймон Коувени заявил, что могут возникнуть юридические сложности с досрочным прекращением действующих контрактов по лизингу самолетов авиакомпании "Белавиа" в рамках введения новых санкций в отношении Белоруссии."Ирландия готова, к тому, как вообще усилить санкции, но мы должны разграничивать санкции, которые предполагают отказ от будущих или дальнейших контактов по лизингу самолетов "Белавиа", от уже действующих контрактов, где есть юридические обязательства. Это сложный вопрос с юридической точки зрения. В то время как Ирландия хочет усилить давление и санкции на белорусский режим, мы также должны удостовериться, что эти санкции практические и реализуемые", - заявил Коувени журналистам перед началом совета министров иностранных дел ЕС.Он добавил, что Ирландия осторожна относительно возможных последствий.
https://ria.ru/20211018/belavia-1754987237.html
белоруссия
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49747/26/497472666_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_9fe016ddb340f08a6734f5a786bf4678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, ирландия, белавиа
11:41 18.10.2021
 
В Ирландии заявили о сложностях отказа от лизинга самолетов "Белавии"

МИД Ирландии заявил о сложностях отказа от контрактов по лизингу самолетов "Белавии"

© Фото : ArcturusСамолет компании "Белавиа"
Самолет компании Белавиа - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : Arcturus
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 18 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирландии Саймон Коувени заявил, что могут возникнуть юридические сложности с досрочным прекращением действующих контрактов по лизингу самолетов авиакомпании "Белавиа" в рамках введения новых санкций в отношении Белоруссии.
"Ирландия готова, к тому, как вообще усилить санкции, но мы должны разграничивать санкции, которые предполагают отказ от будущих или дальнейших контактов по лизингу самолетов "Белавиа", от уже действующих контрактов, где есть юридические обязательства. Это сложный вопрос с юридической точки зрения. В то время как Ирландия хочет усилить давление и санкции на белорусский режим, мы также должны удостовериться, что эти санкции практические и реализуемые", - заявил Коувени журналистам перед началом совета министров иностранных дел ЕС.
Он добавил, что Ирландия осторожна относительно возможных последствий.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 10:49
В МИД Латвии призвали ужесточить санкции против "Белавиа"
 
В миреБелоруссияИрландияБелавиа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
02:21На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение
Лента новостейМолния