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В Ирландии заявили о сложностях отказа от лизинга самолетов "Белавии"
В Ирландии заявили о сложностях отказа от лизинга самолетов "Белавии" - РИА Новости, 18.10.2021
В Ирландии заявили о сложностях отказа от лизинга самолетов "Белавии"
Глава МИД Ирландии Саймон Коувени заявил, что могут возникнуть юридические сложности с досрочным прекращением действующих контрактов по лизингу самолетов... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:41
2021-10-18T11:41
2021-10-18T11:41
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ЛОНДОН, 18 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирландии Саймон Коувени заявил, что могут возникнуть юридические сложности с досрочным прекращением действующих контрактов по лизингу самолетов авиакомпании "Белавиа" в рамках введения новых санкций в отношении Белоруссии."Ирландия готова, к тому, как вообще усилить санкции, но мы должны разграничивать санкции, которые предполагают отказ от будущих или дальнейших контактов по лизингу самолетов "Белавиа", от уже действующих контрактов, где есть юридические обязательства. Это сложный вопрос с юридической точки зрения. В то время как Ирландия хочет усилить давление и санкции на белорусский режим, мы также должны удостовериться, что эти санкции практические и реализуемые", - заявил Коувени журналистам перед началом совета министров иностранных дел ЕС.Он добавил, что Ирландия осторожна относительно возможных последствий.
https://ria.ru/20211018/belavia-1754987237.html
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в мире, белоруссия, ирландия, белавиа
В Ирландии заявили о сложностях отказа от лизинга самолетов "Белавии"
МИД Ирландии заявил о сложностях отказа от контрактов по лизингу самолетов "Белавии"