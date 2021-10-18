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В Северной Осетии 202 школы подключены к высокоскоростному интернету
В Северной Осетии 202 школы подключены к высокоскоростному интернету - РИА Новости, 18.10.2021
В Северной Осетии 202 школы подключены к высокоскоростному интернету
Доступ к высокоскоростному интернету в Северной Осетии получили 202 образовательных учреждения республики, сообщил в социальных сетях глава РСО–Алания Сергей... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:29
2021-10-18T15:29
2021-10-18T15:29
республика северная осетия - алания
интернет
сергей меняйло
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ВЛАДИКАВКАЗ, 18 окт – РИА Новости. Доступ к высокоскоростному интернету в Северной Осетии получили 202 образовательных учреждения республики, сообщил в социальных сетях глава РСО–Алания Сергей Меняйло.Так, в городах республики 89 школ обеспечены интернетом со скоростью передачи от 100 Мбит/сек, в сельской местности 113 школ подключены к интернету со скоростью от 50 Мбит/сек. Еще шесть школ находятся в процессе подключения."Это значит, что мы стали на шаг ближе к современной, конкурентоспособной школе, которая может обеспечить своим ученикам условия, необходимые для получения качественного образования", – отметил Меняйло.По данным Управления по информационным технологиям и связи РСО-Алания, операторы связи увеличили скорость в рамках действующих договоров и без увеличения стоимости услуг.
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интернет, сергей меняйло
ВЛАДИКАВКАЗ, 18 окт – РИА Новости
. Доступ к высокоскоростному интернету в Северной Осетии получили 202 образовательных учреждения республики, сообщил в социальных сетях глава РСО–Алания Сергей Меняйло
.
Так, в городах республики 89 школ обеспечены интернетом со скоростью передачи от 100 Мбит/сек, в сельской местности 113 школ подключены к интернету со скоростью от 50 Мбит/сек. Еще шесть школ находятся в процессе подключения.
"Это значит, что мы стали на шаг ближе к современной, конкурентоспособной школе, которая может обеспечить своим ученикам условия, необходимые для получения качественного образования", – отметил Меняйло.
По данным Управления по информационным технологиям и связи РСО-Алания, операторы связи увеличили скорость в рамках действующих договоров и без увеличения стоимости услуг.