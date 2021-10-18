https://ria.ru/20211018/internet-1755050773.html

В Северной Осетии 202 школы подключены к высокоскоростному интернету

В Северной Осетии 202 школы подключены к высокоскоростному интернету - РИА Новости, 18.10.2021

В Северной Осетии 202 школы подключены к высокоскоростному интернету

Доступ к высокоскоростному интернету в Северной Осетии получили 202 образовательных учреждения республики, сообщил в социальных сетях глава РСО–Алания Сергей... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:29

2021-10-18T15:29

2021-10-18T15:29

республика северная осетия - алания

интернет

сергей меняйло

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ВЛАДИКАВКАЗ, 18 окт – РИА Новости. Доступ к высокоскоростному интернету в Северной Осетии получили 202 образовательных учреждения республики, сообщил в социальных сетях глава РСО–Алания Сергей Меняйло.Так, в городах республики 89 школ обеспечены интернетом со скоростью передачи от 100 Мбит/сек, в сельской местности 113 школ подключены к интернету со скоростью от 50 Мбит/сек. Еще шесть школ находятся в процессе подключения."Это значит, что мы стали на шаг ближе к современной, конкурентоспособной школе, которая может обеспечить своим ученикам условия, необходимые для получения качественного образования", – отметил Меняйло.По данным Управления по информационным технологиям и связи РСО-Алания, операторы связи увеличили скорость в рамках действующих договоров и без увеличения стоимости услуг.

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754290430.html

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2021

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интернет, сергей меняйло