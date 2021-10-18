https://ria.ru/20211018/informbyuro-1755046102.html
В информбюро НАТО в Москве не комментируют решение о прекращении работы
В информбюро НАТО в Москве не комментируют решение о прекращении работы - РИА Новости, 18.10.2021
В информбюро НАТО в Москве не комментируют решение о прекращении работы
В информбюро НАТО в Москве сообщили РИА Новости, что не комментируют решение о прекращении его работы. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:07
2021-10-18T15:07
2021-10-18T15:07
в мире
йенс столтенберг
москва
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
совет россия-нато
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В информбюро НАТО в Москве сообщили РИА Новости, что не комментируют решение о прекращении его работы.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия прекращает работу информбюро НАТО в Москве."Дело в том, что у нас директора нет и некому комментировать. Поэтому за комментарием необходимо обращаться к... коллегам в Брюсселе", - сказали в информбюро.НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10. При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО остается открытой для содержательного диалога с Россией и продолжит призывать ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.
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в мире, йенс столтенберг, москва, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато, россия
В информбюро НАТО в Москве не комментируют решение о прекращении работы
Информбюро НАТО в Москве отказалось комментировать решение о прекращении работы