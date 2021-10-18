https://ria.ru/20211018/informbyuro-1755046102.html

В информбюро НАТО в Москве не комментируют решение о прекращении работы

В информбюро НАТО в Москве не комментируют решение о прекращении работы - РИА Новости, 18.10.2021

В информбюро НАТО в Москве не комментируют решение о прекращении работы

В информбюро НАТО в Москве сообщили РИА Новости, что не комментируют решение о прекращении его работы. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:07

2021-10-18T15:07

2021-10-18T15:07

в мире

йенс столтенберг

москва

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

совет россия-нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В информбюро НАТО в Москве сообщили РИА Новости, что не комментируют решение о прекращении его работы.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия прекращает работу информбюро НАТО в Москве."Дело в том, что у нас директора нет и некому комментировать. Поэтому за комментарием необходимо обращаться к... коллегам в Брюсселе", - сказали в информбюро.НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10. При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО остается открытой для содержательного диалога с Россией и продолжит призывать ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.

https://ria.ru/20211017/razozlit-1754956668.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, йенс столтенберг, москва, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато, россия