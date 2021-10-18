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В бюджете учтут последствия высокой инфляции, заявил Силуанов
В бюджете учтут последствия высокой инфляции, заявил Силуанов - РИА Новости, 18.10.2021
В бюджете учтут последствия высокой инфляции, заявил Силуанов
Последствия высокой инфляции в 2021 году будут учтены в бюджете России на ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:24
2021-10-18T12:24
экономика
госдума рф
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Последствия высокой инфляции в 2021 году будут учтены в бюджете России на ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов.На прошлой неделе Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. Банк России также планирует уточнить свой июльский прогноз в 5,7-6,2% в октябре."Последствия высокой инфляции текущего года будут учтены в бюджете на предстоящую трехлетку. Мы будем просить депутатов Государственной думы ко второму чтению поддержать предложения по уточнению на фактический уровень инфляции социальных расходов, а также по поручению президента индексации маткапитала", - сказал Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.
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экономика, госдума рф, антон силуанов, россия
12:24 18.10.2021
 
В бюджете учтут последствия высокой инфляции, заявил Силуанов

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что последствия высокой инфляции устут в бюджете

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Последствия высокой инфляции в 2021 году будут учтены в бюджете России на ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
На прошлой неделе Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. Банк России также планирует уточнить свой июльский прогноз в 5,7-6,2% в октябре.
"Последствия высокой инфляции текущего года будут учтены в бюджете на предстоящую трехлетку. Мы будем просить депутатов Государственной думы ко второму чтению поддержать предложения по уточнению на фактический уровень инфляции социальных расходов, а также по поручению президента индексации маткапитала", - сказал Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.
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ЭкономикаГосдума РФАнтон СилуановРоссия
 
 
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