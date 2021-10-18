https://ria.ru/20211018/inflyatsiya-1755009382.html

В бюджете учтут последствия высокой инфляции, заявил Силуанов

В бюджете учтут последствия высокой инфляции, заявил Силуанов - РИА Новости, 18.10.2021

В бюджете учтут последствия высокой инфляции, заявил Силуанов

Последствия высокой инфляции в 2021 году будут учтены в бюджете России на ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:24

2021-10-18T12:24

2021-10-18T12:24

экономика

госдума рф

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Последствия высокой инфляции в 2021 году будут учтены в бюджете России на ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов.На прошлой неделе Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. Банк России также планирует уточнить свой июльский прогноз в 5,7-6,2% в октябре."Последствия высокой инфляции текущего года будут учтены в бюджете на предстоящую трехлетку. Мы будем просить депутатов Государственной думы ко второму чтению поддержать предложения по уточнению на фактический уровень инфляции социальных расходов, а также по поручению президента индексации маткапитала", - сказал Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

https://ria.ru/20211012/ekonomika-1754215865.html

россия

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экономика, госдума рф, антон силуанов, россия