https://ria.ru/20211018/grazhdanstvo-1755101762.html

В МВД Белоруссии предложили лишать гражданства за работу на западные страны

В МВД Белоруссии предложили лишать гражданства за работу на западные страны - РИА Новости, 18.10.2021

В МВД Белоруссии предложили лишать гражданства за работу на западные страны

Начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T19:24

2021-10-18T19:24

2021-10-18T19:46

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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства белорусов, которые выехали из республики и работают в интересах западных стран."Тогда (при внесении поправок в законодательство о возможности утраты белорусского гражданства - ред.) речь шла только об утрате гражданства лицами, которые это гражданство приобрели, а не стали белорусами по праву рождения... Я считаю, что нужно посмотреть дальше. Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами", - сказал Орловский в интервью госизданию "СБ.Беларусь сегодня", опубликованном на его сайте в понедельник.Он пояснил, что "сегодня лица, которые приобрели белорусское гражданство, могут его утратить, если по приговору суда они будут признаны виновными в совершении ряда преступлений – экстремистских, террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам Беларуси". "Есть в этом списке и статья 361 Уголовного кодекса (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности – ред.). Стоит отметить, что эти изменения (в законодательство – ред.) мы разрабатывали два года", - продолжил Орловский.По его мнению, если белорусы "отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них"? "В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства", – заявил представитель МВД.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность.

https://ria.ru/20211018/ekstremizm-1755091213.html

https://ria.ru/20211018/lukashenko-1755005807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, в мире, белоруссия, гражданство