https://ria.ru/20211018/gospitalizatsiya-1755107409.html

Врачи оценят состояние Саакашвили для госпитализации, сообщили СМИ

Врачи оценят состояние Саакашвили для госпитализации, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2021

Врачи оценят состояние Саакашвили для госпитализации, сообщили СМИ

Консилиум врачей посетит во вторник в Руставской тюрьме арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, если его состояние из-за голодовки будет оценено РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T20:18

2021-10-18T20:18

2021-10-18T20:18

в мире

грузия

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михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 окт - РИА Новости. Консилиум врачей посетит во вторник в Руставской тюрьме арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, если его состояние из-за голодовки будет оценено как критическое, он будет госпитализирован в тбилисскую клинику, передает телекомпания "Пирвели"."Консилиум врачей, группа из шести человек, которая была создана по указу главы минздрава на основании просьбы личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, посетит Саакашвили во вторник. Он придерживается голодовки уже 18-й день. Не исключено, что третьего президента Грузии перевезут в клинику "Вивамед" в Тбилиси, если его состояние будет оценено как критическое", - сообщает ТВ.Клиника "Вивамед" - это медицинский центр, куда переводят заключенных в случае ухудшения их состояния здоровья.Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе ранее сообщал, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211016/saakashvili-1754869652.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии