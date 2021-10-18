https://ria.ru/20211018/gaz-1755092339.html

Глава "Оператора ГТС Украины" обвинил "Газпром" в шантаже Европы

Глава "Оператора ГТС Украины" обвинил "Газпром" в шантаже Европы - РИА Новости, 18.10.2021

Глава "Оператора ГТС Украины" обвинил "Газпром" в шантаже Европы

Объемы недопоставленного в страны Евросоюза газа могут превысить 5 миллиардов кубометров в случае, если российский "Газпром" не забронирует мощности украинской... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:47

2021-10-18T18:47

2021-10-18T18:47

экономика

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природный газ

украина

евросоюз

газпром

северный поток — 2

оператор гтс украины

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КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Объемы недопоставленного в страны Евросоюза газа могут превысить 5 миллиардов кубометров в случае, если российский "Газпром" не забронирует мощности украинской ГТС, заявил в понедельник гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон."На сегодняшнем месячном аукционе в ноябре 2021 года вновь не были забронированы дополнительные мощности для транзита природного газа по территории Украины из РФ в ЕС. Европейские рынки мгновенно отреагировали увеличением цены почти на 12%. ... Если "Газпром" и в дальнейшем не будет бронировать дополнительные мощности, и продолжит недоиспользовать уже забронированные мощности ГТС Украины, то объем недопоставленного газа в ЕС составит более 5 миллиардов кубометров до конца отопительного сезона 2021-2022 годов и почти 2,3 миллиарда кубов до конца 2021 календарного года", - написал Макогон в своем Facebook.По его словам, начиная с 1 октября этого года транзит газа через Украину уменьшился примерно на 24-25 миллионов кубометров в сутки до 86 миллионов кубометров в сутки."Вопреки заявлениям руководства РФ, мы не видим желания РФ увеличивать поставки газа в ЕС. Сейчас присутствует противоположная динамика по сокращению транзита через Украину в ЕС. Заявления "Газпрома" о заполнении газом первой нити "Северного потока 2" - это прямой намек на то, что Европа может получить дополнительные объемы только через "Северный поток — 2". Шантаж продолжается", - написал Макогон.Ранее в октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году - 149,2 миллиарда кубометров). В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 138,3%), Германию (на 33,2%), Италию (на 14,2%), Румынию (на 305,6%), Сербию (на 125,2%), Польшу (на 11,2%), Болгарию (на 52,5%), Грецию (на 10,8%), Финляндию (на 17,5%). Президент РФ Владимир Путин 13 октября заявил, что РФ увеличила, а не сокращала поставки газа в Европу, тогда как другие поставщики снизили их на 14 миллиардов кубометров, из них половина приходится на США."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. Киев считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Украины и Европы.

https://ria.ru/20211018/ukraina-1755086724.html

https://ria.ru/20211018/sertifikatsiya-1755047184.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1755018209.html

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экономика, в мире, природный газ, украина, евросоюз, газпром, северный поток — 2, оператор гтс украины, сергей макогон, россия