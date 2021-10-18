https://ria.ru/20211018/filmy-1755121057.html

Зеленский раскритиковал запрет фильмов с попавшими под санкции актерами

Зеленский раскритиковал запрет фильмов с попавшими под санкции актерами - РИА Новости, 18.10.2021

Зеленский раскритиковал запрет фильмов с попавшими под санкции актерами

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал запрет в стране фильмов с участием актеров, которые попали под санкции Киева. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T22:56

2021-10-18T22:56

2021-10-18T22:56

киев

оон

севастополь

владимир зеленский

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анатолий васильев

министерство культуры украины

россия

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КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал запрет в стране фильмов с участием актеров, которые попали под санкции Киева.В августе 2015 года министерство культуры Украины обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется."Помните, как Служба безопасности Украины… запретила показывать сериал "Сваты"? Просто остановили. Но они не могли остановить эту трансляцию на других коммерческих платформах, потому что права были за границей… Сериал был снят еще до войны с Россией, там были любимые актеры", – сказал он в интервью телеканалу ICTV.По его словам "один из этих актеров сказал неправильные вещи касательно оккупации Крыма, его из-за этого не впускали на три года сначала в Украину"."Я считаю, что эти санкции правильные. Но что касается запрета фильма, который до этого уже был. А как быть с фильмом, где снимается (Лия) Ахеджакова, а рядом стоит актер, который запрещен? А она поддерживает независимость Украины, она же не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад... Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны", - добавил Зеленский."Сваты" – комедийный телесериал украинской студии "Квартал 95", одним из основателей которой был Зеленский. В сериале снимаются народные артисты России Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и другие российские артисты. Добронравов ранее высказывался в поддержку воссоединения Крыма с Россией.

https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754948016.html

https://ria.ru/20211017/medvedchuk-1754950883.html

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киев, оон, севастополь, владимир зеленский, верховная рада украины, анатолий васильев, министерство культуры украины, россия, татьяна кравченко