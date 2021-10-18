18:43 18.10.2021 (обновлено: 18:54 18.10.2021)
МВД Белоруссии опубликовало список экстремистских формирований
МВД Белоруссии опубликовало список экстремистских сайтов и Telegram-каналов
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов Белоруссии на улице Червякова в Минске. Кадр видео
МИНСК, 18 окт – РИА Новости. МВД Белоруссии опубликовало на своем сайте список экстремистских формирований, в него вошли сайт с перечнем чатов оппозиции и оппозиционная инициатива "Рабочее движение".
Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ, вступивший в силу 15 октября, создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности.
"На сайте МВД размещен перечень формирований, признанных экстремистскими… Первые в этом перечне - группа граждан, объединенная посредством интернет-сайта "Дзе.чат". Решение о признании экстремистским формированием и запрете его деятельности принято 18 октября 2021 года министерством внутренних дел", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
Согласно ему, "решением Комитета государственной безопасности в этот список внесена и инициатива "Рабочы рух" (оппозиционная инициатива "Рабочее движение" – ред.)".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.