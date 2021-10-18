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Онлайн-конференция 1-ого зампреда Комитета ГД по экологии В. Бурматова
Онлайн-конференция 1-ого зампреда Комитета ГД по экологии В. Бурматова - РИА Новости, 18.10.2021
Онлайн-конференция 1-ого зампреда Комитета ГД по экологии В. Бурматова
20 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция первого заместителя председателя Комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА о планах работы Комитета.
2021-10-18T13:31
2021-10-18T13:31
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Задать вопросПрофильный комитет проголосовал за принятие в первом чтении законопроекта о запрете торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Как в России защитят животных? Запретят ли незаконную продажу питомцев? Какая ответственность грозит организаторам собачьих боев? Как будут наказывать за выброшенных животных? Имеют ли регионы право ограничивать количество питомцев в квартирах? Какие еще законопроекты планируется принять в ближайшее время?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:31 18.10.2021
 

Онлайн-конференция 1-ого зампреда Комитета ГД по экологии В. Бурматова

Читать ria.ru в
20 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция первого заместителя председателя Комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА о планах работы Комитета.
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Профильный комитет проголосовал за принятие в первом чтении законопроекта о запрете торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Как в России защитят животных? Запретят ли незаконную продажу питомцев? Какая ответственность грозит организаторам собачьих боев? Как будут наказывать за выброшенных животных? Имеют ли регионы право ограничивать количество питомцев в квартирах? Какие еще законопроекты планируется принять в ближайшее время?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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