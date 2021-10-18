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Онлайн-конференция 1-ого зампреда Комитета ГД по экологии В. Бурматова

Онлайн-конференция 1-ого зампреда Комитета ГД по экологии В. Бурматова - РИА Новости, 18.10.2021

Онлайн-конференция 1-ого зампреда Комитета ГД по экологии В. Бурматова

20 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция первого заместителя председателя Комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА о планах работы Комитета.

2021-10-18T13:31

2021-10-18T13:31

2021-10-18T13:31

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Задать вопросПрофильный комитет проголосовал за принятие в первом чтении законопроекта о запрете торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Как в России защитят животных? Запретят ли незаконную продажу питомцев? Какая ответственность грозит организаторам собачьих боев? Как будут наказывать за выброшенных животных? Имеют ли регионы право ограничивать количество питомцев в квартирах? Какие еще законопроекты планируется принять в ближайшее время?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы