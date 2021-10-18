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Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.10.2021
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:17
2021-10-18T08:17
2021-10-18T08:17
в мире
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луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 16 октября украинские силовики один раз обстреляли территорию республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново, Сокольники и Золотое-5.
https://radiosputnik.ria.ru/20211017/obse-1754946886.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков