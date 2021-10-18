https://ria.ru/20211018/dodon-1755016412.html

Додон рассказал, кто возглавит Соцпартию Молдавии вместо него

Додон рассказал, кто возглавит Соцпартию Молдавии вместо него - РИА Новости, 18.10.2021

Додон рассказал, кто возглавит Соцпартию Молдавии вместо него

Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что в декабре социалисты откажутся от поста председателя политформирования и введут коллегиальный... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:54

2021-10-18T12:54

2021-10-18T12:54

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КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что в декабре социалисты откажутся от поста председателя политформирования и введут коллегиальный орган управления."По моему предложению партия перейдет к новой формуле руководства, соцпартией будет управлять коллегиальный орган, состоящий из пяти членов исполнительного комитета, из числа которых будет избран исполнительный секретарь партии. Таким образом, на декабрьском съезде я завершу мандат председателя Партии социалистов, но я останусь в партии", - сказал Додон на брифинге.Он добавил, что получил предложение стать почетным председателем ПСРМ, решение по этому поводу также будет приниматься на съезде, который пройдет 18 декабря."Тогда же мы внесём изменения в политическую программу партии, усилим акцент на национальных интересах страны и народа. Мы не будем делать акцент на геополитических интересах, хотя продолжим продвигать взвешенную внешнюю политику, основанную на стратегическом партнерстве с Российской Федерацией и прагматичных отношениях с ЕС", - добавил Додон.Он подчеркнул, что Соцпартия будет выступать за защиту суверенитета, за интересы местного производителя, за сохранение традиционных ценностей, за статус постоянного нейтралитета, признанный на международном уровне, за реинтеграцию страны с предоставлением широкой автономии непризнанному Приднестровью, а также за энергетическую безопасность.

https://ria.ru/20211018/dodon-1755008990.html

https://ria.ru/20211010/moldaviya-1753880827.html

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в мире, молдавия, игорь додон, псрм, россия