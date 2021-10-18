Додон рассказал, кто возглавит Соцпартию Молдавии вместо него
Додон заявил, что вместо него Соцпартию Молдавии возглавит коллегиальный орган правления
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон
КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что в декабре социалисты откажутся от поста председателя политформирования и введут коллегиальный орган управления.
"По моему предложению партия перейдет к новой формуле руководства, соцпартией будет управлять коллегиальный орган, состоящий из пяти членов исполнительного комитета, из числа которых будет избран исполнительный секретарь партии. Таким образом, на декабрьском съезде я завершу мандат председателя Партии социалистов, но я останусь в партии", - сказал Додон на брифинге.
Он добавил, что получил предложение стать почетным председателем ПСРМ, решение по этому поводу также будет приниматься на съезде, который пройдет 18 декабря.
"Тогда же мы внесём изменения в политическую программу партии, усилим акцент на национальных интересах страны и народа. Мы не будем делать акцент на геополитических интересах, хотя продолжим продвигать взвешенную внешнюю политику, основанную на стратегическом партнерстве с Российской Федерацией и прагматичных отношениях с ЕС", - добавил Додон.
Он подчеркнул, что Соцпартия будет выступать за защиту суверенитета, за интересы местного производителя, за сохранение традиционных ценностей, за статус постоянного нейтралитета, признанный на международном уровне, за реинтеграцию страны с предоставлением широкой автономии непризнанному Приднестровью, а также за энергетическую безопасность.