https://ria.ru/20211018/diplomaty-1755040490.html

НАТО не раскрыла причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров

НАТО не раскрыла причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров - РИА Новости, 18.10.2021

НАТО не раскрыла причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров

НАТО так и не объяснила причины лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:42

2021-10-18T14:42

2021-10-18T14:47

в мире

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. НАТО так и не объяснила причины лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Никакого объяснения причин подобного шага не сделано", - сказал он, отвечая на вопрос о высылке 8 российских дипломатов из постпредства при НАТО.

https://ria.ru/20211018/nato-1755039800.html

россия

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2021

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в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия