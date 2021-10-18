https://ria.ru/20211018/diplomaty-1755040490.html
НАТО не раскрыла причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров
НАТО не раскрыла причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров - РИА Новости, 18.10.2021
НАТО не раскрыла причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров
НАТО так и не объяснила причины лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:42
2021-10-18T14:42
2021-10-18T14:47
в мире
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. НАТО так и не объяснила причины лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Никакого объяснения причин подобного шага не сделано", - сказал он, отвечая на вопрос о высылке 8 российских дипломатов из постпредства при НАТО.
https://ria.ru/20211018/nato-1755039800.html
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РИА Новости
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в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
14:42 18.10.2021 (обновлено: 14:47 18.10.2021)
НАТО не раскрыла причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров
Лавров заявил, что в НАТО не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов