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Число заболевших COVID-19 в России превысило 8 миллионов
Число заболевших COVID-19 в России превысило 8 миллионов - РИА Новости, 18.10.2021
Число заболевших COVID-19 в России превысило 8 миллионов
Общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в России превысило восемь миллионов. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:54
2021-10-18T12:54
2021-10-18T13:35
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воз
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в России превысило восемь миллионов.По данным оперативного штаба, число заболевших за сутки выросло на 34 325 до 8 027 012 человек. Показатель обновил максимум пятый день подряд.За время эпидемии зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели более семи миллионов человек.По последним данным ВОЗ, в мире COVID-19 перенесли 240,6 миллиона человек, из которых свыше 4,8 миллиона скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
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сша, бразилия, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
12:54 18.10.2021 (обновлено: 13:35 18.10.2021)
Число заболевших COVID-19 в России превысило 8 миллионов
В России число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило восемь миллионов человек