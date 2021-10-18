https://ria.ru/20211018/covid19-1755016691.html

Число заболевших COVID-19 в России превысило 8 миллионов

Число заболевших COVID-19 в России превысило 8 миллионов - РИА Новости, 18.10.2021

Число заболевших COVID-19 в России превысило 8 миллионов

Общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в России превысило восемь миллионов. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:54

2021-10-18T12:54

2021-10-18T13:35

распространение коронавируса

сша

бразилия

воз

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754717978_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_108bfe10cff691eedc8fe3486fb3f687.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в России превысило восемь миллионов.По данным оперативного штаба, число заболевших за сутки выросло на 34 325 до 8 027 012 человек. Показатель обновил максимум пятый день подряд.За время эпидемии зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели более семи миллионов человек.По последним данным ВОЗ, в мире COVID-19 перенесли 240,6 миллиона человек, из которых свыше 4,8 миллиона скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

сша

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, бразилия, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19