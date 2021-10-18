https://ria.ru/20211018/covid-sertifikat-1755038120.html

Еврокомиссия рассказала о ходе переговоров по COVID-сертификатам

Еврокомиссия рассказала о ходе переговоров по COVID-сертификатам - РИА Новости, 18.10.2021

Еврокомиссия рассказала о ходе переговоров по COVID-сертификатам

Система электронных коронавирусных сертификатов ЕС на сегодня является единственной подобной системой, действующей на международном уровне, в настоящее время 15 РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:33

2021-10-18T14:33

2021-10-18T14:33

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Система электронных коронавирусных сертификатов ЕС на сегодня является единственной подобной системой, действующей на международном уровне, в настоящее время 15 не входящих в союз стран уже подключились к этой системе, ведутся технические переговоры еще с 28 странами мира, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии."Сегодня 43 страны уже подключены к системе европейского электронного COVID-сертификата, включая 27 стран ЕС, три государства, входящих в Европейское экономическое пространство, и 12 других стран и территорий мира. В Комиссию обратились всего 60 третьих стран, заинтересованных в присоединении к системе. Помимо тех третьих стран, что уже подключены к европейскому сертификату, технические дискуссии идут еще с 28 государствами", - говорится в документе.Сообщается также, что всего было выдано уже порядка 600 миллионов сертификатов.Ранее представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕС в настоящее время ведет технические консультации с Россией для ее присоединения к европейскому COVID-сертификату. Российская сторона подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС.Сертификат был введен в ЕС летом и был призван облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он выдаётся на основе одного из видов данных: наличии полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или антител к нему.

https://ria.ru/20211015/italiya-1754684515.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19