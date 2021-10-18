Еврокомиссия рассказала о ходе переговоров по COVID-сертификатам
К единым COVID-сертификатам подключили 15 не входящих в ЕС стран, еще с 28 идут переговоры
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Система электронных коронавирусных сертификатов ЕС на сегодня является единственной подобной системой, действующей на международном уровне, в настоящее время 15 не входящих в союз стран уже подключились к этой системе, ведутся технические переговоры еще с 28 странами мира, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.
"Сегодня 43 страны уже подключены к системе европейского электронного COVID-сертификата, включая 27 стран ЕС, три государства, входящих в Европейское экономическое пространство, и 12 других стран и территорий мира. В Комиссию обратились всего 60 третьих стран, заинтересованных в присоединении к системе. Помимо тех третьих стран, что уже подключены к европейскому сертификату, технические дискуссии идут еще с 28 государствами", - говорится в документе.
Сообщается также, что всего было выдано уже порядка 600 миллионов сертификатов.
Ранее представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕС в настоящее время ведет технические консультации с Россией для ее присоединения к европейскому COVID-сертификату. Российская сторона подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС.
Сертификат был введен в ЕС летом и был призван облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он выдаётся на основе одного из видов данных: наличии полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или антител к нему.