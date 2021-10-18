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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/covid-sertifikat-1755038120.html
Еврокомиссия рассказала о ходе переговоров по COVID-сертификатам
Еврокомиссия рассказала о ходе переговоров по COVID-сертификатам - РИА Новости, 18.10.2021
Еврокомиссия рассказала о ходе переговоров по COVID-сертификатам
Система электронных коронавирусных сертификатов ЕС на сегодня является единственной подобной системой, действующей на международном уровне, в настоящее время 15 РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:33
2021-10-18T14:33
распространение коронавируса
в мире
евросоюз
еврокомиссия
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Система электронных коронавирусных сертификатов ЕС на сегодня является единственной подобной системой, действующей на международном уровне, в настоящее время 15 не входящих в союз стран уже подключились к этой системе, ведутся технические переговоры еще с 28 странами мира, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии."Сегодня 43 страны уже подключены к системе европейского электронного COVID-сертификата, включая 27 стран ЕС, три государства, входящих в Европейское экономическое пространство, и 12 других стран и территорий мира. В Комиссию обратились всего 60 третьих стран, заинтересованных в присоединении к системе. Помимо тех третьих стран, что уже подключены к европейскому сертификату, технические дискуссии идут еще с 28 государствами", - говорится в документе.Сообщается также, что всего было выдано уже порядка 600 миллионов сертификатов.Ранее представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕС в настоящее время ведет технические консультации с Россией для ее присоединения к европейскому COVID-сертификату. Российская сторона подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС.Сертификат был введен в ЕС летом и был призван облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он выдаётся на основе одного из видов данных: наличии полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или антител к нему.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19
14:33 18.10.2021
 
Еврокомиссия рассказала о ходе переговоров по COVID-сертификатам

К единым COVID-сертификатам подключили 15 не входящих в ЕС стран, еще с 28 идут переговоры

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Система электронных коронавирусных сертификатов ЕС на сегодня является единственной подобной системой, действующей на международном уровне, в настоящее время 15 не входящих в союз стран уже подключились к этой системе, ведутся технические переговоры еще с 28 странами мира, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.
"Сегодня 43 страны уже подключены к системе европейского электронного COVID-сертификата, включая 27 стран ЕС, три государства, входящих в Европейское экономическое пространство, и 12 других стран и территорий мира. В Комиссию обратились всего 60 третьих стран, заинтересованных в присоединении к системе. Помимо тех третьих стран, что уже подключены к европейскому сертификату, технические дискуссии идут еще с 28 государствами", - говорится в документе.
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Сообщается также, что всего было выдано уже порядка 600 миллионов сертификатов.
Ранее представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕС в настоящее время ведет технические консультации с Россией для ее присоединения к европейскому COVID-сертификату. Российская сторона подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС.
Сертификат был введен в ЕС летом и был призван облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он выдаётся на основе одного из видов данных: наличии полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или антител к нему.
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