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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/covid-19-1755079691.html
В Удмуртии 22 человека умерли после повторного заражения коронавирусом
В Удмуртии 22 человека умерли после повторного заражения коронавирусом - РИА Новости, 18.10.2021
В Удмуртии 22 человека умерли после повторного заражения коронавирусом
С начала пандемии в Удмуртии более тысячи человек повторно заразились коронавирусом, 22 из них скончались, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:37
2021-10-18T17:37
распространение коронавируса
общество
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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УФА, 18 окт - РИА Новости. С начала пандемии в Удмуртии более тысячи человек повторно заразились коронавирусом, 22 из них скончались, сообщает минздрав республики."В Удмуртии, по данным Федерального регистра переболевших COVID-19, за все время пандемии повторно коронавирусной инфекцией через 90 и более дней после первого эпизода заболевания заболел 1041 человек. Из числа повторно заболевших 22 человека скончались. Они не проходили вакцинацию от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства."К сожалению, многие наши граждане уверены, что если они переболели, коронавирус им уже не страшен и можно не вакцинироваться. К сожалению, это не так. Напряженность иммунитета постепенно ослабевает спустя 3-6 месяцев после перенесенной болезни, а если человек перенес ковид в легкой или бессимптомной форме, иммунитет может быть неустойчивым или не сформироваться вообще. Поэтому так важно пройти вакцинацию даже после болезни – вакцина подстегнет собственный иммунитет и защитит от повторного заболевания", - приводятся слова главы минздрава региона Марины Петренко.По данным управления Роспотребнадзора по Удмуртии на 18 октября, в республике за минувшие сутки выявлено 369 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии зарегистрирован 59 051 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740698011.html
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html
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общество, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:37 18.10.2021
 
В Удмуртии 22 человека умерли после повторного заражения коронавирусом

Более тысячи жителей Удмуртии повторно заболели COVID-19, 22 человека из них умерли

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБольница в Коммунарке
Больница в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 18 окт - РИА Новости. С начала пандемии в Удмуртии более тысячи человек повторно заразились коронавирусом, 22 из них скончались, сообщает минздрав республики.
"В Удмуртии, по данным Федерального регистра переболевших COVID-19, за все время пандемии повторно коронавирусной инфекцией через 90 и более дней после первого эпизода заболевания заболел 1041 человек. Из числа повторно заболевших 22 человека скончались. Они не проходили вакцинацию от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.
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"К сожалению, многие наши граждане уверены, что если они переболели, коронавирус им уже не страшен и можно не вакцинироваться. К сожалению, это не так. Напряженность иммунитета постепенно ослабевает спустя 3-6 месяцев после перенесенной болезни, а если человек перенес ковид в легкой или бессимптомной форме, иммунитет может быть неустойчивым или не сформироваться вообще. Поэтому так важно пройти вакцинацию даже после болезни – вакцина подстегнет собственный иммунитет и защитит от повторного заболевания", - приводятся слова главы минздрава региона Марины Петренко.
По данным управления Роспотребнадзора по Удмуртии на 18 октября, в республике за минувшие сутки выявлено 369 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии зарегистрирован 59 051 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции.
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