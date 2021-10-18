https://ria.ru/20211018/covid-19-1755079691.html

В Удмуртии 22 человека умерли после повторного заражения коронавирусом

В Удмуртии 22 человека умерли после повторного заражения коронавирусом - РИА Новости, 18.10.2021

В Удмуртии 22 человека умерли после повторного заражения коронавирусом

С начала пандемии в Удмуртии более тысячи человек повторно заразились коронавирусом, 22 из них скончались, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:37

2021-10-18T17:37

2021-10-18T17:37

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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УФА, 18 окт - РИА Новости. С начала пандемии в Удмуртии более тысячи человек повторно заразились коронавирусом, 22 из них скончались, сообщает минздрав республики."В Удмуртии, по данным Федерального регистра переболевших COVID-19, за все время пандемии повторно коронавирусной инфекцией через 90 и более дней после первого эпизода заболевания заболел 1041 человек. Из числа повторно заболевших 22 человека скончались. Они не проходили вакцинацию от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства."К сожалению, многие наши граждане уверены, что если они переболели, коронавирус им уже не страшен и можно не вакцинироваться. К сожалению, это не так. Напряженность иммунитета постепенно ослабевает спустя 3-6 месяцев после перенесенной болезни, а если человек перенес ковид в легкой или бессимптомной форме, иммунитет может быть неустойчивым или не сформироваться вообще. Поэтому так важно пройти вакцинацию даже после болезни – вакцина подстегнет собственный иммунитет и защитит от повторного заболевания", - приводятся слова главы минздрава региона Марины Петренко.По данным управления Роспотребнадзора по Удмуртии на 18 октября, в республике за минувшие сутки выявлено 369 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии зарегистрирован 59 051 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740698011.html

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии