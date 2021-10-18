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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/covid-19-1754984610.html
В Крыму обновился максимум заражений COVID-19 за сутки
В Крыму обновился максимум заражений COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.10.2021
В Крыму обновился максимум заражений COVID-19 за сутки
Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Крыму вновь обновило антирекорд, выявлено 597 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:34
2021-10-18T10:36
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Крыму вновь обновило антирекорд, выявлено 597 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 16 октября – 586. Максимум обновляется уже более двух недель подряд."За 17 октября 2021 года на территории республики Крым зарегистрировано 597 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 88 243 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки протестировано на вирус 10 025 человек.Выздоровело с начала пандемии 74 049 заболевших, за последние сутки выписаны 31 человек, всего умерли 2789 пациентов, в том числе 11 - за последние сутки, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20211014/krym-1754654192.html
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754847905.html
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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:34 18.10.2021 (обновлено: 10:36 18.10.2021)
 
В Крыму обновился максимум заражений COVID-19 за сутки

В Крыму впервые выявлено 597 случаев заражения COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник мобильного госпиталя Минобороны для лечения больных с коронавирусом в Симферополе
Медицинский работник мобильного госпиталя Минобороны для лечения больных с коронавирусом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Крыму вновь обновило антирекорд, выявлено 597 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава республики.
До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 16 октября – 586. Максимум обновляется уже более двух недель подряд.
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"За 17 октября 2021 года на территории республики Крым зарегистрировано 597 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 88 243 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки протестировано на вирус 10 025 человек.
Выздоровело с начала пандемии 74 049 заболевших, за последние сутки выписаны 31 человек, всего умерли 2789 пациентов, в том числе 11 - за последние сутки, сообщили в ведомстве.
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