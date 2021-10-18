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Немецкие либералы готовы сформировать правительство с СДПГ и "Зелеными"

Немецкие либералы готовы сформировать правительство с СДПГ и "Зелеными" - РИА Новости, 18.10.2021

Немецкие либералы готовы сформировать правительство с СДПГ и "Зелеными"

Свободная демократическая партия Германии одобрила решение о начале коалиционных переговоров с социал-демократами и "Зелеными", сообщает агентство DPA со... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:51

2021-10-18T15:51

2021-10-18T15:51

в мире

германия

бундестаг германии

олаф шольц

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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Свободная демократическая партия Германии одобрила решение о начале коалиционных переговоров с социал-демократами и "Зелеными", сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в партии.Таким образом, партии могут приступить к коалиционным переговорам - социал-демократы и "Зеленые" одобрили старт переговоров в конце прошлой недели.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/1753550979.html

германия

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в мире, германия, бундестаг германии, олаф шольц