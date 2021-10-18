https://ria.ru/20211018/blagoustroystvo-1755220500.html

Пруды благоустроят в поселении Московский по просьбам жителей

Пруды благоустроят в поселении Московский по просьбам жителей - РИА Новости, 19.10.2021

Пруды благоустроят в поселении Московский по просьбам жителей

Пруды благоустроят в поселении Московский по просьбам жителей, сообщает в понедельник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-18T09:05

2021-10-18T09:05

2021-10-19T15:29

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пруды благоустроят в поселении Московский по просьбам жителей, сообщает в понедельник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты столичного комплекса городского хозяйства благоустроят каскад из Верхнего и Среднего Передельцевских прудов и Передельцевского ручья и пруды на реке Зименка в поселении Московский в ТиНАО. В рамках работ Верхний Передельцевский пруд очистят от иловых отложений и донных грунтов, сформируют береговой откос и укрепят берега деревом лиственницы. Средний Передельцевский пруд и Передельцевский ручей очистят от насыпного грунта, укрепят берега, сформируют русло ручья с отсыпкой щебня", - говорится в сообщении.Отмечается, что пруды на реке Зименка очистят от иловых отложений и мусора, выполнят дноуглубление и берегоукрепление, создадут зону биоплато, где высадят водные растения, препятствующие цветению воды. Работы на реке Зименка уже начались."На прилегающих к прудам территориях обустроят дорожно-тропиночную сеть, установят дополнительное наружное освещение и высадят зеленые насаждения. Все работы планируется завершить в 2022 году", - уточняется в сообщении.Дополняется, что в 2019 – 2020 годах в поселении Московский между станцией метро "Филатов луг" и жилыми кварталами благоустроили парк "Филатов луг" площадью 28,8 гектара. Он является частью Ульяновского лесопарка. Работы провели с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В том числе проложили велопешеходный маршрут протяженностью 3,1 километра, который связал жилые районы поселения Московский со станцией метро "Филатов луг".

https://ria.ru/20211016/blagoustroystvo-1754852049.html

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москва, тинао, городское хозяйство москвы