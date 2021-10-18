https://ria.ru/20211018/beremennost-1755006838.html

Жительница Алтая по ошибке оказалась на 14-м месяце беременности

Жительница Алтая по ошибке оказалась на 14-м месяце беременности - РИА Новости, 18.10.2021

Жительница Алтая по ошибке оказалась на 14-м месяце беременности

Жительница Барнаула из-за ошибки в документах оказалась на 14-м месяце беременности, сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде по Алтайскому краю. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:12

2021-10-18T12:12

2021-10-18T13:26

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БАРНАУЛ, 18 окт — РИА Новости. Жительница Барнаула из-за ошибки в документах оказалась на 14-м месяце беременности, сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде по Алтайскому краю.Ранее в соцсетях появились сообщения от женщины, что ПФР отказал ей в выплате пособия для вставших на учет в ранние сроки. Причиной стало то, что она якобы обратилась в поликлинику на позднем сроке — в 57 недель (тогда как обычно вся беременность длится существенно меньше — 40 недель, или около девяти месяцев). Она опубликовала скан отказа."Согласно сведениям из электронного родового сертификата (ЭРС), заполненного медицинской организацией и поступившего в Пенсионный фонд из Фонда социального страхования России, дата предполагаемых родов указана 29.04.2021, а дата постановки на учет — 27.08.2021, что и составляет в итоге 57 недель", — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Там уточнили, что причиной стали некорректные сведения, поступившие из медицинской организации, а решение об отказе вынесено автоматически. Позднее дату родов уточнили — 29.04.2022, и сформировали новый сертификат. Женщине назначили ежемесячное пособие в размере 5744,0 рубля."Выплата будет осуществлена за период с шести недель до месяца родов, но не ранее наступления 12 недель (в октябре)", — разъяснили в фонде.В пресс-службе рассказали, что подобные случаи отказов единичны и отрабатываются оперативно и индивидуально. При возникновении проблем жителей края просят звонить в контактный центр Пенсионного фонда.

https://ria.ru/20210908/beremennost-1749176437.html

https://ria.ru/20210817/biometriya-1746019649.html

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общество, барнаул, алтайский край, пенсионный фонд рф, здоровье - общество, россия