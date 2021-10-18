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https://ria.ru/20211018/beremennost-1755006838.html
Жительница Алтая по ошибке оказалась на 14-м месяце беременности
Жительница Алтая по ошибке оказалась на 14-м месяце беременности - РИА Новости, 18.10.2021
Жительница Алтая по ошибке оказалась на 14-м месяце беременности
Жительница Барнаула из-за ошибки в документах оказалась на 14-м месяце беременности, сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде по Алтайскому краю. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:12
2021-10-18T13:26
общество
барнаул
алтайский край
пенсионный фонд рф
здоровье - общество
россия
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БАРНАУЛ, 18 окт — РИА Новости. Жительница Барнаула из-за ошибки в документах оказалась на 14-м месяце беременности, сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде по Алтайскому краю.Ранее в соцсетях появились сообщения от женщины, что ПФР отказал ей в выплате пособия для вставших на учет в ранние сроки. Причиной стало то, что она якобы обратилась в поликлинику на позднем сроке — в 57 недель (тогда как обычно вся беременность длится существенно меньше — 40 недель, или около девяти месяцев). Она опубликовала скан отказа."Согласно сведениям из электронного родового сертификата (ЭРС), заполненного медицинской организацией и поступившего в Пенсионный фонд из Фонда социального страхования России, дата предполагаемых родов указана 29.04.2021, а дата постановки на учет — 27.08.2021, что и составляет в итоге 57 недель", — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Там уточнили, что причиной стали некорректные сведения, поступившие из медицинской организации, а решение об отказе вынесено автоматически. Позднее дату родов уточнили — 29.04.2022, и сформировали новый сертификат. Женщине назначили ежемесячное пособие в размере 5744,0 рубля."Выплата будет осуществлена за период с шести недель до месяца родов, но не ранее наступления 12 недель (в октябре)", — разъяснили в фонде.В пресс-службе рассказали, что подобные случаи отказов единичны и отрабатываются оперативно и индивидуально. При возникновении проблем жителей края просят звонить в контактный центр Пенсионного фонда.
https://ria.ru/20210908/beremennost-1749176437.html
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общество, барнаул, алтайский край, пенсионный фонд рф, здоровье - общество, россия
12:12 18.10.2021 (обновлено: 13:26 18.10.2021)
 
Жительница Алтая по ошибке оказалась на 14-м месяце беременности

Жительница Алтая оказалась на 57-й неделе беременности из-за ошибки в документах

© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 18 окт — РИА Новости. Жительница Барнаула из-за ошибки в документах оказалась на 14-м месяце беременности, сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде по Алтайскому краю.
Ранее в соцсетях появились сообщения от женщины, что ПФР отказал ей в выплате пособия для вставших на учет в ранние сроки. Причиной стало то, что она якобы обратилась в поликлинику на позднем сроке — в 57 недель (тогда как обычно вся беременность длится существенно меньше — 40 недель, или около девяти месяцев). Она опубликовала скан отказа.
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"Согласно сведениям из электронного родового сертификата (ЭРС), заполненного медицинской организацией и поступившего в Пенсионный фонд из Фонда социального страхования России, дата предполагаемых родов указана 29.04.2021, а дата постановки на учет — 27.08.2021, что и составляет в итоге 57 недель", — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что причиной стали некорректные сведения, поступившие из медицинской организации, а решение об отказе вынесено автоматически. Позднее дату родов уточнили — 29.04.2022, и сформировали новый сертификат. Женщине назначили ежемесячное пособие в размере 5744,0 рубля.
"Выплата будет осуществлена за период с шести недель до месяца родов, но не ранее наступления 12 недель (в октябре)", — разъяснили в фонде.
В пресс-службе рассказали, что подобные случаи отказов единичны и отрабатываются оперативно и индивидуально. При возникновении проблем жителей края просят звонить в контактный центр Пенсионного фонда.
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