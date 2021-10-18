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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211018/arkheologiya-1754621038.html
В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке - РИА Новости, 18.10.2021
В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
В итальянской пещере Романелли нашли произведения искусства, созданные в каменном веке, сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Antiquity. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T01:42
2021-10-18T01:42
культура
италия
археология
новости культуры
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В итальянской пещере Романелли нашли произведения искусства, созданные в каменном веке, сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Antiquity. Исследователи также установили, что представители Homo sapiens обитали там примерно от 14 до 11 тысяч лет назад.Впервые ученые обнаружили в пещере наскальные рисунки в 1905 году. Однако следующие значимые открытия были сделаны только в наши дни. Подробное изучение Романелли началось в 2016 году, в ходе него археологи задокументировали несколько ранее незамеченных изображений. Среди находок — геометрические узоры, которые прочерчивались пальцем по "лунному молоку" — мягкому белому материалу, накапливающемуся в известняковых пещерах. Также они обнаружили рисунок птицы. Несмотря на то, что часть изображений со временем испортилась, по ним все равно можно оценить уровень мастерства доисторических художников. Они использовали разные инструменты, в зависимости от того, на какой поверхности рисовали. Изображение бизона, например, в пещере было размещено так, что создавался 3D-эффект.По словам исследователей, недавно найденные артефакты, наряду с ранее обнаруженными, имеют много общего с наскальными рисунками из Италии, Франции, Испании и Азербайджана.По его мнению, открытие поднимает "новые вопросы о социальной динамике и распространении общих иконографических мотивов в Средиземноморском бассейне".Он отметил, что есть некоторые признаки того, что это наследие может простираться до Северной Африки и Кавказа.
https://ria.ru/20210927/drevnosti-1751601992.html
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италия, археология, новости культуры
01:42 18.10.2021
 
В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке

В итальянской пещере Романелли нашли произведения искусства, созданные в каменном веке

© Фото : Antiquity journal/ L.FortiРаскопки в пещере Романелли в Италии
Раскопки в пещере Романелли в Италии - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : Antiquity journal/ L.Forti
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В итальянской пещере Романелли нашли произведения искусства, созданные в каменном веке, сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Antiquity.
Исследователи также установили, что представители Homo sapiens обитали там примерно от 14 до 11 тысяч лет назад.
Впервые ученые обнаружили в пещере наскальные рисунки в 1905 году. Однако следующие значимые открытия были сделаны только в наши дни. Подробное изучение Романелли началось в 2016 году, в ходе него археологи задокументировали несколько ранее незамеченных изображений.
Среди находок — геометрические узоры, которые прочерчивались пальцем по "лунному молоку" — мягкому белому материалу, накапливающемуся в известняковых пещерах. Также они обнаружили рисунок птицы.
Несмотря на то, что часть изображений со временем испортилась, по ним все равно можно оценить уровень мастерства доисторических художников. Они использовали разные инструменты, в зависимости от того, на какой поверхности рисовали. Изображение бизона, например, в пещере было размещено так, что создавался 3D-эффект.
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По словам исследователей, недавно найденные артефакты, наряду с ранее обнаруженными, имеют много общего с наскальными рисунками из Италии, Франции, Испании и Азербайджана.
"Они подтверждают существование общего визуального наследия на обширной территории Евразии в период позднего верхнего палеолита", — считает Дарио Сигари из Университета Феррары.
По его мнению, открытие поднимает "новые вопросы о социальной динамике и распространении общих иконографических мотивов в Средиземноморском бассейне".
Он отметил, что есть некоторые признаки того, что это наследие может простираться до Северной Африки и Кавказа.
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