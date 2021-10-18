https://ria.ru/20211018/arkheologiya-1754621038.html

В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке

В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке - РИА Новости, 18.10.2021

В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке

В итальянской пещере Романелли нашли произведения искусства, созданные в каменном веке, сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Antiquity. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T01:42

2021-10-18T01:42

2021-10-18T01:42

культура

италия

археология

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754611044_0:1:681:384_1920x0_80_0_0_fec0591becfe04b6ffa1de8a7a8e1d67.png

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В итальянской пещере Романелли нашли произведения искусства, созданные в каменном веке, сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Antiquity. Исследователи также установили, что представители Homo sapiens обитали там примерно от 14 до 11 тысяч лет назад.Впервые ученые обнаружили в пещере наскальные рисунки в 1905 году. Однако следующие значимые открытия были сделаны только в наши дни. Подробное изучение Романелли началось в 2016 году, в ходе него археологи задокументировали несколько ранее незамеченных изображений. Среди находок — геометрические узоры, которые прочерчивались пальцем по "лунному молоку" — мягкому белому материалу, накапливающемуся в известняковых пещерах. Также они обнаружили рисунок птицы. Несмотря на то, что часть изображений со временем испортилась, по ним все равно можно оценить уровень мастерства доисторических художников. Они использовали разные инструменты, в зависимости от того, на какой поверхности рисовали. Изображение бизона, например, в пещере было размещено так, что создавался 3D-эффект.По словам исследователей, недавно найденные артефакты, наряду с ранее обнаруженными, имеют много общего с наскальными рисунками из Италии, Франции, Испании и Азербайджана.По его мнению, открытие поднимает "новые вопросы о социальной динамике и распространении общих иконографических мотивов в Средиземноморском бассейне".Он отметил, что есть некоторые признаки того, что это наследие может простираться до Северной Африки и Кавказа.

https://ria.ru/20210927/drevnosti-1751601992.html

https://ria.ru/20211001/neandertaltsy-1752529999.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, археология, новости культуры