12:14 18.10.2021 (обновлено: 12:17 18.10.2021)
Экс-глава Пентагона рассказал об ошибках в обучении афганской армии
Экс-глава Пентагона рассказал о критических ошибках в обучении афганской армии
© AP Photo / Alex BrandonБывший министр обороны США Роберт Гейтс
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США допустили критические ошибки в обучении армии Афганистана, которые способствовали ее развалу, считает бывший глава Пентагона Роберт Гейтс.
"Я несу некоторую ответственность за это. Это началось еще до моего прибытия туда. Но я думаю, что мы создали афганскую армию по своему образу и подобию. Тому, который требовал гораздо более сложной логистики, содержания и поддержки, чем, скажем, "Талибан"*", - заявил Гейтс в интервью программе 60 Minutes ("60 минут") на телеканале CBS.
Как заявил экс-глава Пентагона, вместо того, чтобы создать "легкую, оперативную и самообеспечиваемую армию", как у "Талибана"*, США создали в Афганистане "вооруженные силы с тяжелым материально-техническим обеспечением". По его словам, американцам пришлось учить афганских военнослужащих читать, чтобы те смогли пользоваться сложным оборудованием.
"И когда у них выбили почву из-под ног, и к этому добавим коррупцию в высшем военном руководстве и т.д., для меня не удивительно, что афганская армия развалилась", - добавил Гейтс.
Ранее Гейтс признался, что ему стало плохо, когда он наблюдал по телевизору за хаотичным выводом американских войск из Афганистана.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Ранее сообщалось, что администрация США подверглась беспощадной критике со стороны как политических оппонентов, так и союзников за многочисленные просчеты, допущенные на финальном этапе 20-летней афганской кампании - самой долгой американской войны.
* Запрещенная в России террористическая организация.