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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211018/afganistan-1755007319.html
Экс-глава Пентагона рассказал об ошибках в обучении афганской армии
Экс-глава Пентагона рассказал об ошибках в обучении афганской армии - РИА Новости, 18.10.2021
Экс-глава Пентагона рассказал об ошибках в обучении афганской армии
США допустили критические ошибки в обучении армии Афганистана, которые способствовали ее развалу, считает бывший глава Пентагона Роберт Гейтс. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:14
2021-10-18T12:17
в мире
сша
оон
талибан
афганистан
роберт гейтс
министерство обороны сша
россия
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США допустили критические ошибки в обучении армии Афганистана, которые способствовали ее развалу, считает бывший глава Пентагона Роберт Гейтс."Я несу некоторую ответственность за это. Это началось еще до моего прибытия туда. Но я думаю, что мы создали афганскую армию по своему образу и подобию. Тому, который требовал гораздо более сложной логистики, содержания и поддержки, чем, скажем, "Талибан"*", - заявил Гейтс в интервью программе 60 Minutes ("60 минут") на телеканале CBS.Как заявил экс-глава Пентагона, вместо того, чтобы создать "легкую, оперативную и самообеспечиваемую армию", как у "Талибана"*, США создали в Афганистане "вооруженные силы с тяжелым материально-техническим обеспечением". По его словам, американцам пришлось учить афганских военнослужащих читать, чтобы те смогли пользоваться сложным оборудованием.Ранее Гейтс признался, что ему стало плохо, когда он наблюдал по телевизору за хаотичным выводом американских войск из Афганистана. В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Ранее сообщалось, что администрация США подверглась беспощадной критике со стороны как политических оппонентов, так и союзников за многочисленные просчеты, допущенные на финальном этапе 20-летней афганской кампании - самой долгой американской войны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211015/afganistan-1754717876.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/afganistan-1754637402.html
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, роберт гейтс, министерство обороны сша, россия, мохаммад хасан ахунд
12:14 18.10.2021 (обновлено: 12:17 18.10.2021)
 
Экс-глава Пентагона рассказал об ошибках в обучении афганской армии

Экс-глава Пентагона рассказал о критических ошибках в обучении афганской армии

© AP Photo / Alex BrandonБывший министр обороны США Роберт Гейтс
Бывший министр обороны США Роберт Гейтс - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США допустили критические ошибки в обучении армии Афганистана, которые способствовали ее развалу, считает бывший глава Пентагона Роберт Гейтс.
"Я несу некоторую ответственность за это. Это началось еще до моего прибытия туда. Но я думаю, что мы создали афганскую армию по своему образу и подобию. Тому, который требовал гораздо более сложной логистики, содержания и поддержки, чем, скажем, "Талибан"*", - заявил Гейтс в интервью программе 60 Minutes ("60 минут") на телеканале CBS.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 12:41Захват власти в Афганистане талибами
Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
Как заявил экс-глава Пентагона, вместо того, чтобы создать "легкую, оперативную и самообеспечиваемую армию", как у "Талибана"*, США создали в Афганистане "вооруженные силы с тяжелым материально-техническим обеспечением". По его словам, американцам пришлось учить афганских военнослужащих читать, чтобы те смогли пользоваться сложным оборудованием.
"И когда у них выбили почву из-под ног, и к этому добавим коррупцию в высшем военном руководстве и т.д., для меня не удивительно, что афганская армия развалилась", - добавил Гейтс.
Ранее Гейтс признался, что ему стало плохо, когда он наблюдал по телевизору за хаотичным выводом американских войск из Афганистана.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Ранее сообщалось, что администрация США подверглась беспощадной критике со стороны как политических оппонентов, так и союзников за многочисленные просчеты, допущенные на финальном этапе 20-летней афганской кампании - самой долгой американской войны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 19:56В мире
Критиковавшего США за уход из Афганистана морпеха отдали под трибунал
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАООНТалибанАфганистанРоберт ГейтсМинистерство обороны СШАРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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