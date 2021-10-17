https://ria.ru/20211017/turtsiya-1754935973.html

Россиянок хотят перестать пускать в Турцию

В Госдуме призвали запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию - РИА Новости, 17.10.2021

Россиянок хотят перестать пускать в Турцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что незамужним российским женщинам не следует ездить на отдых в Турцию. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T17:18

2021-10-17T17:18

2021-10-17T20:24

общество

турция

госдума рф

виталий милонов

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что незамужним российским женщинам не следует ездить на отдых в Турцию.По его словам, местные мужчины "славятся не самым лучшим поведением" и постоянно пытаются "подпоить женщин паленым алкоголем"."Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная", — сказал депутат, добавив, что подобных жалоб поступает "очень много" и незамужним россиянкам вообще нужно запретить ездить в Турцию.Ранее Милонов предложил лишить пенсии россиян, занимающихся коллекторской деятельностью. По его словам, "нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им". По его мнению, таким людям надо запретить называть себя гражданином.

https://rsport.ria.ru/20211005/dzhigurda-1753222111.html

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общество, турция, госдума рф, виталий милонов