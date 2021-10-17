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Россиянок хотят перестать пускать в Турцию
В Госдуме призвали запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию - РИА Новости, 17.10.2021
Россиянок хотят перестать пускать в Турцию
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что незамужним российским женщинам не следует ездить на отдых в Турцию. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T17:18
2021-10-17T20:24
общество
турция
госдума рф
виталий милонов
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что незамужним российским женщинам не следует ездить на отдых в Турцию.По его словам, местные мужчины "славятся не самым лучшим поведением" и постоянно пытаются "подпоить женщин паленым алкоголем"."Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная", — сказал депутат, добавив, что подобных жалоб поступает "очень много" и незамужним россиянкам вообще нужно запретить ездить в Турцию.Ранее Милонов предложил лишить пенсии россиян, занимающихся коллекторской деятельностью. По его словам, "нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им". По его мнению, таким людям надо запретить называть себя гражданином.
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общество, турция, госдума рф, виталий милонов
17:18 17.10.2021 (обновлено: 20:24 17.10.2021)
 
В Госдуме призвали запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию

Депутат Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить на отдых в Турцию

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что незамужним российским женщинам не следует ездить на отдых в Турцию.
По его словам, местные мужчины "славятся не самым лучшим поведением" и постоянно пытаются "подпоить женщин паленым алкоголем".
"Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная", — сказал депутат, добавив, что подобных жалоб поступает "очень много" и незамужним россиянкам вообще нужно запретить ездить в Турцию.
Ранее Милонов предложил лишить пенсии россиян, занимающихся коллекторской деятельностью. По его словам, "нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им". По его мнению, таким людям надо запретить называть себя гражданином.
Актер и шоумен Никита Джигурда на пресс-конференции. 7 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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ОбществоТурцияГосдума РФВиталий Милонов
 
 
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