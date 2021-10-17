https://ria.ru/20211017/sornyaki-1754830947.html
Дачников решили штрафовать за сорняки на участке
Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками - РИА Новости, 17.10.2021
Дачников решили штрафовать за сорняки на участке
Наличие сорняков на дачном участке может оказаться не только эстетически неприятным, но и повлечь за собой штраф владельцу, но лишь в ряде случаев, рассказал... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T02:15
2021-10-17T02:15
2021-10-17T02:15
общество
дача
недвижимость
штрафы
василий данилов
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Наличие сорняков на дачном участке может оказаться не только эстетически неприятным, но и повлечь за собой штраф владельцу, но лишь в ряде случаев, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов.Так, если дача находится на земле сельскохозяйственного назначения, то дачник может получить штраф за зарастание 50 процентов и более площади земельного участка рядом растений, в том числе одуванчиком, полынью, и борщевиком Сосновского.Кроме того, по статье 10.1 Кодекса об административных правонарушениях дачник может быть привлечен к административной ответственности за разведение, выращивание, несвоевременное уничтожение карантинных сорняков — ему могут выписать предупреждение или наложить на него штраф от 300 до 500 рублей.В этом случае для привлечения к ответственности категория земли, на которой находится дачный участок, не важна, подчеркнул эксперт.
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общество, дача, недвижимость, штрафы, василий данилов, россия
Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
Юрист Данилов: за сорняки на даче можно получить штраф, согласно КоаП РФ
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Наличие сорняков на дачном участке может оказаться не только эстетически неприятным, но и повлечь за собой штраф владельцу, но лишь в ряде случаев, рассказал агентству “Прайм
” ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов
.
"Дачникам, следует ответственно относиться к содержанию своего земельного участка и вовремя удалять сорняковые растения", — подчеркнул Данилов.
Так, если дача находится на земле сельскохозяйственного назначения, то дачник может получить штраф за зарастание 50 процентов и более площади земельного участка рядом растений, в том числе одуванчиком, полынью, и борщевиком Сосновского.
Кроме того, по статье 10.1 Кодекса об административных правонарушениях дачник может быть привлечен к административной ответственности за разведение, выращивание, несвоевременное уничтожение карантинных сорняков — ему могут выписать предупреждение или наложить на него штраф от 300 до 500 рублей.
В этом случае для привлечения к ответственности категория земли, на которой находится дачный участок, не важна, подчеркнул эксперт.