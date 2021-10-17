https://ria.ru/20211017/sornyaki-1754830947.html

Дачников решили штрафовать за сорняки на участке

Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками - РИА Новости, 17.10.2021

Дачников решили штрафовать за сорняки на участке

Наличие сорняков на дачном участке может оказаться не только эстетически неприятным, но и повлечь за собой штраф владельцу, но лишь в ряде случаев, рассказал... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T02:15

2021-10-17T02:15

2021-10-17T02:15

общество

дача

недвижимость

штрафы

василий данилов

россия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Наличие сорняков на дачном участке может оказаться не только эстетически неприятным, но и повлечь за собой штраф владельцу, но лишь в ряде случаев, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов.Так, если дача находится на земле сельскохозяйственного назначения, то дачник может получить штраф за зарастание 50 процентов и более площади земельного участка рядом растений, в том числе одуванчиком, полынью, и борщевиком Сосновского.Кроме того, по статье 10.1 Кодекса об административных правонарушениях дачник может быть привлечен к административной ответственности за разведение, выращивание, несвоевременное уничтожение карантинных сорняков — ему могут выписать предупреждение или наложить на него штраф от 300 до 500 рублей.В этом случае для привлечения к ответственности категория земли, на которой находится дачный участок, не важна, подчеркнул эксперт.

https://realty.ria.ru/20211005/musor-1753092386.html

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общество, дача, недвижимость, штрафы, василий данилов, россия