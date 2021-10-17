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https://ria.ru/20211017/samozanyatyy-1754911434.html
Эксперты развеяли популярные мифы о самозанятых
Эксперты развеяли популярные мифы о самозанятых - РИА Новости, 17.10.2021
Эксперты развеяли популярные мифы о самозанятых
Самым распространенным мифом о самозанятых является то, что они якобы не могут работать по найму, но это не так - самозанятость можно совмещать с работой по... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T10:34
2021-10-17T10:34
экономика
технологии
федеральная налоговая служба (фнс россии)
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Самым распространенным мифом о самозанятых является то, что они якобы не могут работать по найму, но это не так - самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору, рассказали РИА Новости в сервисе "СберУслуги"."Одно из популярных заблуждений заключается в том, что самозанятость не предполагает работу в штате. Это неверное утверждение. Самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору. Например, если вы педагог в школе, то совершенно легально можете получать дополнительный доход как самозанятый репетитор, фотограф или копирайтер. Однако некоторые работодатели обязывают сотрудников уведомлять о том, что они ведут деятельность в той же сфере", - объясняют эксперты.При этом самозанятость очень просто оформить. Это может сделать онлайн, например, через приложение банка, любой гражданин России и Евразийского экономического союза, имеющий российский ИНН.Также самозанятые могут свободно работать с компаниями. Для юридических лиц и ИП такое сотрудничество выгодно и удобно, особенно по задачам, не профильным для компании. "Например, у небольшой кофейни сломался холодильник. Управляющему заведения проще найти самозанятого мастера, который починит технику уже на следующий день, и получить электронный чек от самозанятого на сумму оплаты. Единственное, в этом случае налог на доход самозанятого составит 6%, а не 4%, как при работе с физическими лицами", - говорится в материалах сервиса.Некорректно и мнение о том, что у самозанятых ограниченная сфера деятельности. Налоговое законодательство действительно предполагает некоторые ограничения: например, нельзя заниматься перепродажей товаров, работать по агентскому договору, продавать подакцизные товары или товары, которым нужны специальные разрешения. Но сфер, в которых может работать самозанятый, довольно много: от оказания юридических услуг до выгула собак.Также неверно считать, что самозанятые платят налог с любого поступления на карту. Специалисты объясняют, что налогом будут облагать только поступления, на которые были сформированы чеки. То есть самозанятый может получать доход наличными, главное - сформировать чек.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%. Этот режим действует в России в виде эксперимента с 2019 года, и, по последним данным ФНС, общее число его зарегистрированных пользователей достигло 3 миллионов человек.
https://ria.ru/20211014/samozanyatye-1754638856.html
https://ria.ru/20211004/stavki-1753013337.html
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экономика, технологии, федеральная налоговая служба (фнс россии), евразийский экономический союз, россия
10:34 17.10.2021
 
Эксперты развеяли популярные мифы о самозанятых

В сервисе "СберУслуги" развеяли популярные мифы о самозанятых

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВо время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Во время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Самым распространенным мифом о самозанятых является то, что они якобы не могут работать по найму, но это не так - самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору, рассказали РИА Новости в сервисе "СберУслуги".
"Одно из популярных заблуждений заключается в том, что самозанятость не предполагает работу в штате. Это неверное утверждение. Самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору. Например, если вы педагог в школе, то совершенно легально можете получать дополнительный доход как самозанятый репетитор, фотограф или копирайтер. Однако некоторые работодатели обязывают сотрудников уведомлять о том, что они ведут деятельность в той же сфере", - объясняют эксперты.
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При этом самозанятость очень просто оформить. Это может сделать онлайн, например, через приложение банка, любой гражданин России и Евразийского экономического союза, имеющий российский ИНН.
Также самозанятые могут свободно работать с компаниями. Для юридических лиц и ИП такое сотрудничество выгодно и удобно, особенно по задачам, не профильным для компании. "Например, у небольшой кофейни сломался холодильник. Управляющему заведения проще найти самозанятого мастера, который починит технику уже на следующий день, и получить электронный чек от самозанятого на сумму оплаты. Единственное, в этом случае налог на доход самозанятого составит 6%, а не 4%, как при работе с физическими лицами", - говорится в материалах сервиса.
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Некорректно и мнение о том, что у самозанятых ограниченная сфера деятельности. Налоговое законодательство действительно предполагает некоторые ограничения: например, нельзя заниматься перепродажей товаров, работать по агентскому договору, продавать подакцизные товары или товары, которым нужны специальные разрешения. Но сфер, в которых может работать самозанятый, довольно много: от оказания юридических услуг до выгула собак.
Также неверно считать, что самозанятые платят налог с любого поступления на карту. Специалисты объясняют, что налогом будут облагать только поступления, на которые были сформированы чеки. То есть самозанятый может получать доход наличными, главное - сформировать чек.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%. Этот режим действует в России в виде эксперимента с 2019 года, и, по последним данным ФНС, общее число его зарегистрированных пользователей достигло 3 миллионов человек.
 
ЭкономикаТехнологииФедеральная налоговая служба (ФНС России)Евразийский экономический союзРоссия
 
 
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