https://ria.ru/20211017/samozanyatyy-1754911434.html

Эксперты развеяли популярные мифы о самозанятых

Эксперты развеяли популярные мифы о самозанятых - РИА Новости, 17.10.2021

Эксперты развеяли популярные мифы о самозанятых

Самым распространенным мифом о самозанятых является то, что они якобы не могут работать по найму, но это не так - самозанятость можно совмещать с работой по... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T10:34

2021-10-17T10:34

2021-10-17T10:34

экономика

технологии

федеральная налоговая служба (фнс россии)

евразийский экономический союз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749007724_0:19:3071:1746_1920x0_80_0_0_a12396bb24e07afd3177672b7746a32f.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Самым распространенным мифом о самозанятых является то, что они якобы не могут работать по найму, но это не так - самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору, рассказали РИА Новости в сервисе "СберУслуги"."Одно из популярных заблуждений заключается в том, что самозанятость не предполагает работу в штате. Это неверное утверждение. Самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору. Например, если вы педагог в школе, то совершенно легально можете получать дополнительный доход как самозанятый репетитор, фотограф или копирайтер. Однако некоторые работодатели обязывают сотрудников уведомлять о том, что они ведут деятельность в той же сфере", - объясняют эксперты.При этом самозанятость очень просто оформить. Это может сделать онлайн, например, через приложение банка, любой гражданин России и Евразийского экономического союза, имеющий российский ИНН.Также самозанятые могут свободно работать с компаниями. Для юридических лиц и ИП такое сотрудничество выгодно и удобно, особенно по задачам, не профильным для компании. "Например, у небольшой кофейни сломался холодильник. Управляющему заведения проще найти самозанятого мастера, который починит технику уже на следующий день, и получить электронный чек от самозанятого на сумму оплаты. Единственное, в этом случае налог на доход самозанятого составит 6%, а не 4%, как при работе с физическими лицами", - говорится в материалах сервиса.Некорректно и мнение о том, что у самозанятых ограниченная сфера деятельности. Налоговое законодательство действительно предполагает некоторые ограничения: например, нельзя заниматься перепродажей товаров, работать по агентскому договору, продавать подакцизные товары или товары, которым нужны специальные разрешения. Но сфер, в которых может работать самозанятый, довольно много: от оказания юридических услуг до выгула собак.Также неверно считать, что самозанятые платят налог с любого поступления на карту. Специалисты объясняют, что налогом будут облагать только поступления, на которые были сформированы чеки. То есть самозанятый может получать доход наличными, главное - сформировать чек.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%. Этот режим действует в России в виде эксперимента с 2019 года, и, по последним данным ФНС, общее число его зарегистрированных пользователей достигло 3 миллионов человек.

https://ria.ru/20211014/samozanyatye-1754638856.html

https://ria.ru/20211004/stavki-1753013337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, федеральная налоговая служба (фнс россии), евразийский экономический союз, россия