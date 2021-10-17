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Рогозин вылетел встречать киноэкипаж

Рогозин вылетел встречать киноэкипаж - РИА Новости, 17.10.2021

Рогозин вылетел встречать киноэкипаж

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что вылетел встречать "киноэкипаж", который должен приземлиться через несколько часов. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T06:00

2021-10-17T06:00

2021-10-17T08:23

дмитрий рогозин

константин эрнст

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что вылетел встречать "киноэкипаж", который должен приземлиться через несколько часов.Корабль "Союз МС-18", в котором находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в 4.14 мск отчалил от Международной космической станции для возвращения на Землю. Планируется, что в 7.35 мск спускаемый аппарат приземлится в 148 километрах от казахстанского города Жезказган.Он опубликовал фото, на котором среди пассажиров вертолета запечатлен человек, похожий на гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Первый канал будет вести трансляцию посадки корабля.

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, константин эрнст, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос