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Рогозин вылетел встречать киноэкипаж
Рогозин вылетел встречать киноэкипаж - РИА Новости, 17.10.2021
Рогозин вылетел встречать киноэкипаж
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что вылетел встречать "киноэкипаж", который должен приземлиться через несколько часов. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T06:00
2021-10-17T08:23
дмитрий рогозин
константин эрнст
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что вылетел встречать "киноэкипаж", который должен приземлиться через несколько часов.Корабль "Союз МС-18", в котором находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в 4.14 мск отчалил от Международной космической станции для возвращения на Землю. Планируется, что в 7.35 мск спускаемый аппарат приземлится в 148 километрах от казахстанского города Жезказган.Он опубликовал фото, на котором среди пассажиров вертолета запечатлен человек, похожий на гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Первый канал будет вести трансляцию посадки корабля.
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дмитрий рогозин, константин эрнст, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
06:00 17.10.2021 (обновлено: 08:23 17.10.2021)
 
Рогозин вылетел встречать киноэкипаж

Глава "Роскосмоса" Рогозин сообщил, что вылетел встречать киноэкипаж

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что вылетел встречать "киноэкипаж", который должен приземлиться через несколько часов.
Корабль "Союз МС-18", в котором находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в 4.14 мск отчалил от Международной космической станции для возвращения на Землю. Планируется, что в 7.35 мск спускаемый аппарат приземлится в 148 километрах от казахстанского города Жезказган.

"С группой вертолетов вылетаем к планируемому месту посадки корабля", - написал Рогозин в Telegram.

Он опубликовал фото, на котором среди пассажиров вертолета запечатлен человек, похожий на гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Первый канал будет вести трансляцию посадки корабля.
 
Дмитрий РогозинКонстантин ЭрнстРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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