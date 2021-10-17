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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211017/revaktsinatsiya-1754922198.html
Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина
Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина - РИА Новости, 17.10.2021
Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сомневается в том, что президент России Владимир Путин будет ревакцинироваться от COVID, но подчеркивает, что,... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T13:35
2021-10-17T13:35
распространение коронавируса
общество
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сомневается в том, что президент России Владимир Путин будет ревакцинироваться от COVID, но подчеркивает, что, все зависит от совета специалистов, пока у главы государства сохраняется высокий уровень титров антител."Я не сомневаюсь в этом. В данном случае все зависит от совета специалистов. Президент говорил неоднократно, что у него очень высокий уровень титров, и думаю, что вот с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
13:35 17.10.2021
 
Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Песков о ревакцинации Путина: не сомневаюсь в этом, все зависит от совета специалистов

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сомневается в том, что президент России Владимир Путин будет ревакцинироваться от COVID, но подчеркивает, что, все зависит от совета специалистов, пока у главы государства сохраняется высокий уровень титров антител.
"Я не сомневаюсь в этом. В данном случае все зависит от совета специалистов. Президент говорил неоднократно, что у него очень высокий уровень титров, и думаю, что вот с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоРоссияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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