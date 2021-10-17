https://ria.ru/20211017/revaktsinatsiya-1754922198.html

Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина - РИА Новости, 17.10.2021

Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сомневается в том, что президент России Владимир Путин будет ревакцинироваться от COVID, но подчеркивает, что,... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T13:35

2021-10-17T13:35

2021-10-17T13:35

распространение коронавируса

общество

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сомневается в том, что президент России Владимир Путин будет ревакцинироваться от COVID, но подчеркивает, что, все зависит от совета специалистов, пока у главы государства сохраняется высокий уровень титров антител."Я не сомневаюсь в этом. В данном случае все зависит от совета специалистов. Президент говорил неоднократно, что у него очень высокий уровень титров, и думаю, что вот с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

россия

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2021

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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-10-17T13:35 true PT1M09S

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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19