https://ria.ru/20211017/putin-1754909261.html

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником - РИА Новости, 17.10.2021

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников дорожного хозяйства отметил их вклад в запуск масштабных программ, соответствующая телеграмма опубликована РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T10:02

2021-10-17T10:02

2021-10-17T11:22

общество

московская область (подмосковье)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников дорожного хозяйства отметил их вклад в запуск масштабных программ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днём работников дорожного хозяйства. Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, конструкторы... Благодаря вашему повседневному труду, ответственному подходу к делу отрасль уверенно развивается, запускаются новые масштабные программы и технологические инициативы, способствующие укреплению транспортной сети, внедрению в широкую практику механизмов государственно-частного партнёрства", - написано в поздравлении.Президент отметил, что за последние годы введены в строй такие объекты, как Крымский мост, трассы "Нева" и "Таврида", ЦКАД в Подмосковье. Он подчеркнул, что теперь на повестке находятся и другие не менее важные проекты, которые позволят соединить территорию страны магистралями.Российский лидер отметил необходимость модернизировать существующих транспортных коридоров, повышать качество автодорог и соответствующей инфраструктуры, наращивать темпы работы, которая имеет большое значение для граждан, бизнеса и развития отечественной экономики и социальной сферы.Путин пожелал успехов в решении поставленных задач – на благо России, а также здоровья и всего самого доброго.

https://ria.ru/20201018/dorozhniki-1580101243.html

https://ria.ru/20210708/tskad-1740501334.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), владимир путин, россия