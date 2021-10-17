10:02 17.10.2021 (обновлено: 11:22 17.10.2021)
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
Путин: работники дорожного хозяйства много сделали для запуска масштабных программ
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников дорожного хозяйства отметил их вклад в запуск масштабных программ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днём работников дорожного хозяйства. Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, конструкторы... Благодаря вашему повседневному труду, ответственному подходу к делу отрасль уверенно развивается, запускаются новые масштабные программы и технологические инициативы, способствующие укреплению транспортной сети, внедрению в широкую практику механизмов государственно-частного партнёрства", - написано в поздравлении.
18 октября 2020, 02:10День работников дорожного хозяйства в России
Президент отметил, что за последние годы введены в строй такие объекты, как Крымский мост, трассы "Нева" и "Таврида", ЦКАД в Подмосковье. Он подчеркнул, что теперь на повестке находятся и другие не менее важные проекты, которые позволят соединить территорию страны магистралями.
Российский лидер отметил необходимость модернизировать существующих транспортных коридоров, повышать качество автодорог и соответствующей инфраструктуры, наращивать темпы работы, которая имеет большое значение для граждан, бизнеса и развития отечественной экономики и социальной сферы.
Путин пожелал успехов в решении поставленных задач – на благо России, а также здоровья и всего самого доброго.
8 июля, 18:46Путин проехал по ЦКАД