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Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником - РИА Новости, 17.10.2021
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников дорожного хозяйства отметил их вклад в запуск масштабных программ, соответствующая телеграмма опубликована РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T10:02
2021-10-17T11:22
общество
московская область (подмосковье)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников дорожного хозяйства отметил их вклад в запуск масштабных программ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днём работников дорожного хозяйства. Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, конструкторы... Благодаря вашему повседневному труду, ответственному подходу к делу отрасль уверенно развивается, запускаются новые масштабные программы и технологические инициативы, способствующие укреплению транспортной сети, внедрению в широкую практику механизмов государственно-частного партнёрства", - написано в поздравлении.Президент отметил, что за последние годы введены в строй такие объекты, как Крымский мост, трассы "Нева" и "Таврида", ЦКАД в Подмосковье. Он подчеркнул, что теперь на повестке находятся и другие не менее важные проекты, которые позволят соединить территорию страны магистралями.Российский лидер отметил необходимость модернизировать существующих транспортных коридоров, повышать качество автодорог и соответствующей инфраструктуры, наращивать темпы работы, которая имеет большое значение для граждан, бизнеса и развития отечественной экономики и социальной сферы.Путин пожелал успехов в решении поставленных задач – на благо России, а также здоровья и всего самого доброго.
https://ria.ru/20201018/dorozhniki-1580101243.html
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общество, московская область (подмосковье), владимир путин, россия
10:02 17.10.2021 (обновлено: 11:22 17.10.2021)
 
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

Путин: работники дорожного хозяйства много сделали для запуска масштабных программ

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии Новые люди Алексеем Нечаевым - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников дорожного хозяйства отметил их вклад в запуск масштабных программ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днём работников дорожного хозяйства. Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, конструкторы... Благодаря вашему повседневному труду, ответственному подходу к делу отрасль уверенно развивается, запускаются новые масштабные программы и технологические инициативы, способствующие укреплению транспортной сети, внедрению в широкую практику механизмов государственно-частного партнёрства", - написано в поздравлении.
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День работников дорожного хозяйства в России
Президент отметил, что за последние годы введены в строй такие объекты, как Крымский мост, трассы "Нева" и "Таврида", ЦКАД в Подмосковье. Он подчеркнул, что теперь на повестке находятся и другие не менее важные проекты, которые позволят соединить территорию страны магистралями.
Российский лидер отметил необходимость модернизировать существующих транспортных коридоров, повышать качество автодорог и соответствующей инфраструктуры, наращивать темпы работы, которая имеет большое значение для граждан, бизнеса и развития отечественной экономики и социальной сферы.
Путин пожелал успехов в решении поставленных задач – на благо России, а также здоровья и всего самого доброго.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинРоссия
 
 
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