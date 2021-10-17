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В Лондоне из-за пожара эвакуировали торговый центр

В Лондоне из-за пожара эвакуировали торговый центр - РИА Новости, 17.10.2021

В Лондоне из-за пожара эвакуировали торговый центр

Торговый центр в лондонском районе Стратфорд эвакуирован из-за пожара, говорится в сообщении пожарной службы Лондона. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T15:50

2021-10-17T15:50

2021-10-17T15:52

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ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости. Торговый центр в лондонском районе Стратфорд эвакуирован из-за пожара, говорится в сообщении пожарной службы Лондона."Восемь пожарных машин и около 60 пожарных были вызваны на пожар в магазине на Монтифишет-роуд в Стратфорде. Пожарные ликвидировали небольшое возгорание в магазине на первом этаже торгового центра. Торговый центр был эвакуирован, сообщений о пострадавших не поступало", - отмечается в сообщении.В пожарной службе добавили, что вызов поступил в 10.03, пожар был локализован к 11.44. Причины возгорания будут расследованы.

https://ria.ru/20211016/ekaterinburg-1754839262.html

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в мире, лондон, великобритания, торговые центры