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В Лондоне из-за пожара эвакуировали торговый центр
В Лондоне из-за пожара эвакуировали торговый центр - РИА Новости, 17.10.2021
В Лондоне из-за пожара эвакуировали торговый центр
Торговый центр в лондонском районе Стратфорд эвакуирован из-за пожара, говорится в сообщении пожарной службы Лондона. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:50
2021-10-17T15:52
в мире
лондон
великобритания
торговые центры
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ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости. Торговый центр в лондонском районе Стратфорд эвакуирован из-за пожара, говорится в сообщении пожарной службы Лондона."Восемь пожарных машин и около 60 пожарных были вызваны на пожар в магазине на Монтифишет-роуд в Стратфорде. Пожарные ликвидировали небольшое возгорание в магазине на первом этаже торгового центра. Торговый центр был эвакуирован, сообщений о пострадавших не поступало", - отмечается в сообщении.В пожарной службе добавили, что вызов поступил в 10.03, пожар был локализован к 11.44. Причины возгорания будут расследованы.
https://ria.ru/20211016/ekaterinburg-1754839262.html
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в мире, лондон, великобритания, торговые центры
15:50 17.10.2021 (обновлено: 15:52 17.10.2021)
 
В Лондоне из-за пожара эвакуировали торговый центр

Торговый центр в Лондоне эвакуировали из-за пожара, информация о пострадавших не поступала

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан "Девочка с дельфином" в Лондоне
Тауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан Девочка с дельфином в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости. Торговый центр в лондонском районе Стратфорд эвакуирован из-за пожара, говорится в сообщении пожарной службы Лондона.
"Восемь пожарных машин и около 60 пожарных были вызваны на пожар в магазине на Монтифишет-роуд в Стратфорде. Пожарные ликвидировали небольшое возгорание в магазине на первом этаже торгового центра. Торговый центр был эвакуирован, сообщений о пострадавших не поступало", - отмечается в сообщении.
В пожарной службе добавили, что вызов поступил в 10.03, пожар был локализован к 11.44. Причины возгорания будут расследованы.
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В миреЛондонВеликобританияТорговые центры
 
 
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