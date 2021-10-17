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В Лондоне из-за пожара эвакуировали торговый центр
В Лондоне из-за пожара эвакуировали торговый центр - РИА Новости, 17.10.2021
В Лондоне из-за пожара эвакуировали торговый центр
Торговый центр в лондонском районе Стратфорд эвакуирован из-за пожара, говорится в сообщении пожарной службы Лондона. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:50
2021-10-17T15:50
2021-10-17T15:52
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ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости. Торговый центр в лондонском районе Стратфорд эвакуирован из-за пожара, говорится в сообщении пожарной службы Лондона."Восемь пожарных машин и около 60 пожарных были вызваны на пожар в магазине на Монтифишет-роуд в Стратфорде. Пожарные ликвидировали небольшое возгорание в магазине на первом этаже торгового центра. Торговый центр был эвакуирован, сообщений о пострадавших не поступало", - отмечается в сообщении.В пожарной службе добавили, что вызов поступил в 10.03, пожар был локализован к 11.44. Причины возгорания будут расследованы.
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в мире, лондон, великобритания, торговые центры
15:50 17.10.2021 (обновлено: 15:52 17.10.2021)
В Лондоне из-за пожара эвакуировали торговый центр
Торговый центр в Лондоне эвакуировали из-за пожара, информация о пострадавших не поступала