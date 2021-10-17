https://ria.ru/20211017/pozhar-1754896405.html

В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре

В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре - РИА Новости, 17.10.2021

В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре

Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в пожаре в частном доме в Свердловской области, сообщил старший помощник руководителя управления... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T01:30

2021-10-17T01:30

2021-10-17T01:30

происшествия

асбест

свердловская область

александр шульга

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в пожаре в частном доме в Свердловской области, сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по региону Александр Шульга.По его словам, сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Свердлова в Асбесте Свердловской области поступило в субботу, около 19 часов. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела троих мужчин и женщины."Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Асбест СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказал Шульга.

https://ria.ru/20211017/otravlenie-1754894539.html

асбест

свердловская область

россия

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происшествия, асбест, свердловская область, александр шульга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия