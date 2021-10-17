https://ria.ru/20211017/portal-1754926400.html
Собянин рассказал об эффективности портала "Наш город"
Собянин рассказал об эффективности портала "Наш город" - РИА Новости, 17.10.2021
Собянин рассказал об эффективности портала "Наш город"
Более пяти миллионов вопросов было решено с помощью портала "Наш город", об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T14:41
2021-10-17T14:41
2021-10-17T14:58
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более пяти миллионов вопросов было решено с помощью портала "Наш город", об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.Отмечается, что 10 лет назад произошел запуск портала "Наш город", который позволяет москвичам быстрее сообщать о конкретных проблемах в их доме, дворе или районе."За это время через "Наш город" решено больше пяти миллионов вопросов. На устранение многих проблем потребовались всего один-два рабочих дня. Спасибо команде модераторов за оперативность и неравнодушие к людям", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что список тем для обращений будет расширяться, а мобильное приложение будет обновлено.
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754643396.html
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общество, москва, сергей собянин
14:41 17.10.2021 (обновлено: 14:58 17.10.2021)
Собянин рассказал об эффективности портала "Наш город"
С помощью портала "Наш город" удалось решить более пяти миллионов вопросов