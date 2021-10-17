https://ria.ru/20211017/poklonskaya-1754924912.html

Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева

Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева - РИА Новости, 17.10.2021

Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева

Руководитель украинского адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий назвал фантазиями угрозы властей Украины экстрадировать Наталью... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T14:13

2021-10-17T14:13

2021-10-17T19:47

в мире

кабо-верде

мид украины

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дмитрий кулеба

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Руководитель украинского адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий назвал фантазиями угрозы властей Украины экстрадировать Наталью Поклонскую из Кабо-Верде после ее назначения российским послом в этой стране: дипломатический иммунитет гарантирован Венской конвенцией.Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, что ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла России в стране, но шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет, "это шутка просто, не обращайте на это внимания"."В МИД Украины бушует опасная эпидемия недержания языка за зубами. <...> Зато я точно знаю о существовании Венской конвенции, 29-я статья которой гласит: "Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство", — написал Могильницкий на своей странице в Facebook. Адвокат представляет интересы Поклонской на Украине.Адвокат подчеркнул, что текст Венской конвенции находится в открытом доступе и при необходимости он может прислать ссылку сотрудникам украинского МИД."Хочется фантазировать о выдаче Поклонской — пожалуйста. Лишь бы не во вред. Но я бы советовал заниматься этим подальше от посторонних глаз. <…> Иначе конфуз может получиться", — подчеркнул адвокат.По его словам, дипломатический иммунитет — это сильная штука и за ненадлежащее отношение к послу можно получить зеркальные меры."Станет ли Кабо-Верде жертвовать международным авторитетом, воплощая в жизнь фантазии господина Кулебы (глава МИД Украины. — Прим. ред.)? Уверен, что, в отличие от нашего, тамошний глава МИД репутацией своего государства дорожит и глупостей делать не станет", — сказал адвокат.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской главой российской дипмиссии, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины". Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.

https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754498246.html

https://ria.ru/20211016/ekstraditsiya-1754833224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабо-верде, мид украины, наталья поклонская, мария захарова, дмитрий кулеба, россия