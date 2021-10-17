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https://ria.ru/20211017/poklonskaya-1754924912.html
Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева
Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева - РИА Новости, 17.10.2021
Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева
Руководитель украинского адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий назвал фантазиями угрозы властей Украины экстрадировать Наталью... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T14:13
2021-10-17T19:47
в мире
кабо-верде
мид украины
наталья поклонская
мария захарова
дмитрий кулеба
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Руководитель украинского адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий назвал фантазиями угрозы властей Украины экстрадировать Наталью Поклонскую из Кабо-Верде после ее назначения российским послом в этой стране: дипломатический иммунитет гарантирован Венской конвенцией.Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, что ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла России в стране, но шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет, "это шутка просто, не обращайте на это внимания"."В МИД Украины бушует опасная эпидемия недержания языка за зубами. &lt;...&gt; Зато я точно знаю о существовании Венской конвенции, 29-я статья которой гласит: "Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство", — написал Могильницкий на своей странице в Facebook. Адвокат представляет интересы Поклонской на Украине.Адвокат подчеркнул, что текст Венской конвенции находится в открытом доступе и при необходимости он может прислать ссылку сотрудникам украинского МИД."Хочется фантазировать о выдаче Поклонской — пожалуйста. Лишь бы не во вред. Но я бы советовал заниматься этим подальше от посторонних глаз. &lt;…&gt; Иначе конфуз может получиться", — подчеркнул адвокат.По его словам, дипломатический иммунитет — это сильная штука и за ненадлежащее отношение к послу можно получить зеркальные меры."Станет ли Кабо-Верде жертвовать международным авторитетом, воплощая в жизнь фантазии господина Кулебы (глава МИД Украины. — Прим. ред.)? Уверен, что, в отличие от нашего, тамошний глава МИД репутацией своего государства дорожит и глупостей делать не станет", — сказал адвокат.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской главой российской дипмиссии, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины". Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.
https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754498246.html
https://ria.ru/20211016/ekstraditsiya-1754833224.html
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в мире, кабо-верде, мид украины, наталья поклонская, мария захарова, дмитрий кулеба, россия
14:13 17.10.2021 (обновлено: 19:47 17.10.2021)
 
Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева

Адвокат Поклонской Могильницкий о риске ее экстрадиции из Кабо-Верде: это фантазии Киева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Руководитель украинского адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий назвал фантазиями угрозы властей Украины экстрадировать Наталью Поклонскую из Кабо-Верде после ее назначения российским послом в этой стране: дипломатический иммунитет гарантирован Венской конвенцией.
Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, что ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла России в стране, но шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет, "это шутка просто, не обращайте на это внимания".
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 09:46
Эксперт оценил угрозы Украины экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде
МИД Украины бушует опасная эпидемия недержания языка за зубами. <...> Зато я точно знаю о существовании Венской конвенции, 29-я статья которой гласит: "Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство", — написал Могильницкий на своей странице в Facebook. Адвокат представляет интересы Поклонской на Украине.
Адвокат подчеркнул, что текст Венской конвенции находится в открытом доступе и при необходимости он может прислать ссылку сотрудникам украинского МИД.
"Хочется фантазировать о выдаче Поклонской — пожалуйста. Лишь бы не во вред. Но я бы советовал заниматься этим подальше от посторонних глаз. <…> Иначе конфуз может получиться", — подчеркнул адвокат.
По его словам, дипломатический иммунитет — это сильная штука и за ненадлежащее отношение к послу можно получить зеркальные меры.
"Станет ли Кабо-Верде жертвовать международным авторитетом, воплощая в жизнь фантазии господина Кулебы (глава МИД Украины. — Прим. ред.)? Уверен, что, в отличие от нашего, тамошний глава МИД репутацией своего государства дорожит и глупостей делать не станет", — сказал адвокат.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской главой российской дипмиссии, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины". Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
16 октября, 02:36
Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
 
В миреКабо-ВердеМИД УкраиныНаталья ПоклонскаяМария ЗахароваДмитрий КулебаРоссия
 
 
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