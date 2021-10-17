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Религия
https://ria.ru/20211017/patriarkh-1754930408.html
Патриарх Кирилл рассказал, что делает человека непобедимым
Патриарх Кирилл рассказал, что делает человека непобедимым - РИА Новости, 17.10.2021
Патриарх Кирилл рассказал, что делает человека непобедимым
Божественная сила делает человека непобедимым, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения храма Казанской иконы Божией Матери при Академии... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:39
2021-10-17T15:39
религия
общество
орел
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Божественная сила делает человека непобедимым, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения храма Казанской иконы Божией Матери при Академии Федеральной службы охраны (ФСО) в Орле в воскресенье."Церковь несет тот духовный заряд, ту духовную силу, которая является не ее силой, а силой духа святого, божественной силой. И если божественная сила оплодотворяет человеческую силу, то человеческая сила становится непобедимой, и любое дело становится по плечу", - сказал он в проповеди после освящения храма.Предстоятель Русской церкви отметил, что Орловская епархия за последнее время прирастает новыми храмами, и в ней активно развивается приходская жизнь. "Действительно, церковь стала более активной и в своем взаимоотношении со светским обществом, и в сфере образования и культуры. Действительно, так и должно быть", - заключил он.Как ранее уточнили РИА Новости в пресс-службе патриарха Кирилла, храм Казанской иконы Божией Матери заложили в 2007 году, с 2011 по 2017 годы его строительство приостанавливалось из-за недостатка финансирования. В 2018 году при храмовом комплексе была возведена воскресная школа, проведено благоустройство территории, а к 2020 году все строительные работы были завершены, в 2021 году – закончена роспись. В 2019 году в дар храму была преподнесена икона Михаила Архангела.Время освящения храма патриархом было перенесено из-за того, что вертолет с ним был задержан из-за погодных условий.
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общество, орел, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
15:39 17.10.2021
 
Патриарх Кирилл рассказал, что делает человека непобедимым

Патриарх Кирилл рассказал, что божественная сила делает человека непобедимым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Божественная сила делает человека непобедимым, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения храма Казанской иконы Божией Матери при Академии Федеральной службы охраны (ФСО) в Орле в воскресенье.
"Церковь несет тот духовный заряд, ту духовную силу, которая является не ее силой, а силой духа святого, божественной силой. И если божественная сила оплодотворяет человеческую силу, то человеческая сила становится непобедимой, и любое дело становится по плечу", - сказал он в проповеди после освящения храма.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Предстоятель Русской церкви отметил, что Орловская епархия за последнее время прирастает новыми храмами, и в ней активно развивается приходская жизнь. "Действительно, церковь стала более активной и в своем взаимоотношении со светским обществом, и в сфере образования и культуры. Действительно, так и должно быть", - заключил он.
Как ранее уточнили РИА Новости в пресс-службе патриарха Кирилла, храм Казанской иконы Божией Матери заложили в 2007 году, с 2011 по 2017 годы его строительство приостанавливалось из-за недостатка финансирования. В 2018 году при храмовом комплексе была возведена воскресная школа, проведено благоустройство территории, а к 2020 году все строительные работы были завершены, в 2021 году – закончена роспись. В 2019 году в дар храму была преподнесена икона Михаила Архангела.
Время освящения храма патриархом было перенесено из-за того, что вертолет с ним был задержан из-за погодных условий.
 
РелигияОбществоОрелРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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