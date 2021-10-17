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В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.10.2021
В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
Среди 18 погибших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области — 12 мужчин и шесть женщин, сообщил старший помощник руководителя управления... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T00:40
2021-10-17T10:29
происшествия
екатеринбург
свердловская область
александр шульга
россия
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Среди 18 погибших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области — 12 мужчин и шесть женщин, сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по региону Александр Шульга.По словам Шульги, самому младшему из них было примерно 25-30 лет, самому старшему — 78.Ранее следователи сообщили, что с 7 по 14 октября в Екатеринбурге погибли почти 18 человек от проданного им метилового спирта. Региональное управление СК возбудило уголовное дело. Задержаны двое подозреваемых.Самое громкое за последнее время дело об отравлении метанолом в суррогатном алкоголе расследуется сейчас в Оренбургской области, где умерли 35 человек.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, александр шульга, россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
00:40 17.10.2021 (обновлено: 10:29 17.10.2021)
 
В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге

Помощник главы СК по региону Шульга: 12 погибших от отравления в Екатеринбурге — мужчины

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Среди 18 погибших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области — 12 мужчин и шесть женщин, сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по региону Александр Шульга.

"По имеющимся сведениям, среди 18 погибших — 12 мужчин и шесть женщин", — сказал он.

По словам Шульги, самому младшему из них было примерно 25-30 лет, самому старшему — 78.
Ранее следователи сообщили, что с 7 по 14 октября в Екатеринбурге погибли почти 18 человек от проданного им метилового спирта. Региональное управление СК возбудило уголовное дело. Задержаны двое подозреваемых.
Самое громкое за последнее время дело об отравлении метанолом в суррогатном алкоголе расследуется сейчас в Оренбургской области, где умерли 35 человек.
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьАлександр ШульгаРоссияМассовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье
 
 
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