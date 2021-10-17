https://ria.ru/20211017/otravlenie-1754894539.html
В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.10.2021
В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
Среди 18 погибших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области — 12 мужчин и шесть женщин, сообщил старший помощник руководителя управления... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T00:40
2021-10-17T00:40
2021-10-17T10:29
происшествия
екатеринбург
свердловская область
александр шульга
россия
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Среди 18 погибших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области — 12 мужчин и шесть женщин, сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по региону Александр Шульга.По словам Шульги, самому младшему из них было примерно 25-30 лет, самому старшему — 78.Ранее следователи сообщили, что с 7 по 14 октября в Екатеринбурге погибли почти 18 человек от проданного им метилового спирта. Региональное управление СК возбудило уголовное дело. Задержаны двое подозреваемых.Самое громкое за последнее время дело об отравлении метанолом в суррогатном алкоголе расследуется сейчас в Оренбургской области, где умерли 35 человек.
https://ria.ru/20211013/otravlenie-1754462703.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область, александр шульга, россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
00:40 17.10.2021 (обновлено: 10:29 17.10.2021)
В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
Помощник главы СК по региону Шульга: 12 погибших от отравления в Екатеринбурге — мужчины