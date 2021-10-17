https://ria.ru/20211017/otravlenie-1754894539.html

В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге

В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.10.2021

В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге

Среди 18 погибших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области — 12 мужчин и шесть женщин, сообщил старший помощник руководителя управления... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T00:40

2021-10-17T00:40

2021-10-17T10:29

происшествия

екатеринбург

свердловская область

александр шульга

россия

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Среди 18 погибших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области — 12 мужчин и шесть женщин, сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по региону Александр Шульга.По словам Шульги, самому младшему из них было примерно 25-30 лет, самому старшему — 78.Ранее следователи сообщили, что с 7 по 14 октября в Екатеринбурге погибли почти 18 человек от проданного им метилового спирта. Региональное управление СК возбудило уголовное дело. Задержаны двое подозреваемых.Самое громкое за последнее время дело об отравлении метанолом в суррогатном алкоголе расследуется сейчас в Оренбургской области, где умерли 35 человек.

https://ria.ru/20211013/otravlenie-1754462703.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, александр шульга, россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье