https://ria.ru/20211017/novosibirsk-1754928626.html
В Новосибирске подросток устроил лаунж-зону у Вечного огня
В Новосибирске проверят видео с лежащим в чаше Вечного огня подростком - РИА Новости, 17.10.2021
В Новосибирске подросток устроил лаунж-зону у Вечного огня
Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика, на котором подростки отдыхают у Вечного огня на Монументе... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:06
2021-10-17T15:06
2021-10-17T15:15
происшествия
новосибирская область
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика, на котором подростки отдыхают у Вечного огня на Монументе Славы, сообщает в воскресенье СУСК по Новосибирской области.Ранее в паблике "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором один подросток лежит в чаше Вечного огня, второй сидит рядом и курит вейп. Третий ребенок (младший из них) бегает вокруг, собирает монеты и кидает их в чашу."В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация, содержащая видеоролик с неправомерными действиями трех подростков на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району <…> организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также участников происшествия, добавили в управлении.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:06 17.10.2021 (обновлено: 15:15 17.10.2021)
В Новосибирске проверят видео с лежащим в чаше Вечного огня подростком
СК в Новосибирске проверит видео с лежащим в чаше Вечного огня подростком