https://ria.ru/20211017/milonov-1754933782.html

Милонов раскритиковал политику США по Судану

Милонов раскритиковал политику США по Судану - РИА Новости, 17.10.2021

Милонов раскритиковал политику США по Судану

Проводимая Вашингтоном политика в африканском Судане усугубляет экономическую ситуацию в стране и подрывает традиционные структуры общества, Россия поддерживает РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T16:29

2021-10-17T16:29

2021-10-17T16:29

в мире

судан

госдума рф

виталий милонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/85/1513308585_0:194:2954:1856_1920x0_80_0_0_bb44e197c53fa535642b318f053a05d3.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Проводимая Вашингтоном политика в африканском Судане усугубляет экономическую ситуацию в стране и подрывает традиционные структуры общества, Россия поддерживает волю суданцев, ратующих за освобождение от внешнего воздействия, написал депутат Госдумы Виталий Милонов на своей официальной странице "ВКонтакте".Вместе с тем, политик считает, что внешнее воздействие разрушает общественные структуры в государстве, а граждане перестали доверять правительству.Милонов подчеркнул, что Россия разделяет волю суданцев, стремящихся уйти от внешнего вмешательства, и пожелал гражданам успехов в "национальном и суверенном развитии дружественного нам государства". "Сейчас Россия поддерживает волю суданцев, которые стремятся избавиться от внешнего давления на свою страну", - констатировал политик и выразил надежду на помощь РФ в этом вопросе.Власти Судана сообщили 21 сентября, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер Судана Абдалла Хамдок заявил, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20211008/lavrov-1753684957.html

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, судан, госдума рф, виталий милонов