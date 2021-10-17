Милонов раскритиковал политику США по Судану
Милонов: политика США по Судану усугубила экономическую ситуацию в стране
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Проводимая Вашингтоном политика в африканском Судане усугубляет экономическую ситуацию в стране и подрывает традиционные структуры общества, Россия поддерживает волю суданцев, ратующих за освобождение от внешнего воздействия, написал депутат Госдумы Виталий Милонов на своей официальной странице "ВКонтакте".
"Под давлением США переходные власти Судана отменили субсидии, организовали масштабное перераспределение собственности. Все это лишь усугубило и так глубочайший и затяжной экономический кризис. Люди голодают", - подчеркнул Милонов.
Вместе с тем, политик считает, что внешнее воздействие разрушает общественные структуры в государстве, а граждане перестали доверять правительству.
"К тому же такие реформы в Судане, проводимые проамериканским правительством, разрушают традиционные структуры общества. Это свидетельствует о полной неэффективности нынешнего руководства страны. Граждане просто не доверяют больше правительству. При этом Запад старается навязать все больше и больше", - добавил парламентарий.
Милонов подчеркнул, что Россия разделяет волю суданцев, стремящихся уйти от внешнего вмешательства, и пожелал гражданам успехов в "национальном и суверенном развитии дружественного нам государства". "Сейчас Россия поддерживает волю суданцев, которые стремятся избавиться от внешнего давления на свою страну", - констатировал политик и выразил надежду на помощь РФ в этом вопросе.
Власти Судана сообщили 21 сентября, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер Судана Абдалла Хамдок заявил, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.