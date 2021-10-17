https://ria.ru/20211017/magadan-1754917497.html
В Магаданской области объявили штормовое предупреждение
В Магаданской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 17.10.2021
В Магаданской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели в понедельник распространили экстренное предупреждение о сильном ветре, который может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, почти на всей... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T12:11
2021-10-17T12:11
2021-10-17T12:11
происшествия
магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 17 окт – РИА Новости. Спасатели в понедельник распространили экстренное предупреждение о сильном ветре, который может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, почти на всей территории Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона."Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском и сохраняется в Омсукчанском, Северо-Эвенском, Ольском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций (источник ЧС – ветер)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе Магадане, местами в Ольском, на побережье Северо-Эвенского, Омсукчанского городских округов ожидается ветер северо-восточный 16-21 метров в секунду. А на востоке Ольского, на побережье Омсукчанского городских округов порывы ветра будут достигать уже 30 метров в секунду.
https://ria.ru/20211016/mchs-1754840026.html
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происшествия, магаданская область, магадан
В Магаданской области объявили штормовое предупреждение
В Магаданской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра