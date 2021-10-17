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Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 17.10.2021
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлено 586 новых случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T10:49
2021-10-17T10:49
2021-10-17T10:49
распространение коронавируса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлено 586 новых случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 15 октября – 579. Максимум обновляется уже 15-й день подряд."За 16 октября зарегистрировано 586 случаев новой коронавирусной инфекции… За истекшие сутки всеми лабораториями обследовано 10 250 человек", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в регионе выявлено 87 646 случаев заболевания, выздоровевших – 74 018, умерли 2778 человек, в том числе 13 за последние сутки.
https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754910200.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
В Крыму за сутки выявили 586 случаев COVID-19