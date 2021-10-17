https://ria.ru/20211017/kosmos-1754931186.html

Российский эксперт рассказал об "ожившем" китайском спутнике

Российский эксперт рассказал об "ожившем" китайском спутнике - РИА Новости, 17.10.2021

Российский эксперт рассказал об "ожившем" китайском спутнике

Китайский спутник "Шиянь-10", у которого при запуске возникли проблемы, "ожил" спустя 2,5 недели, скорректировав свою орбиту, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T15:48

2021-10-17T15:48

2021-10-17T15:48

китай

космос - риа наука

космос

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Китайский спутник "Шиянь-10", у которого при запуске возникли проблемы, "ожил" спустя 2,5 недели, скорректировав свою орбиту, рассказал РИА Новости российский эксперт по космонавтике Игорь Лисов.Ранее агентство Синьхуа сообщило, что 27 сентября "Шиянь-10" был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан. Полёт ракеты прошел штатно, спутник был доставлен на расчётную орбиту, но во время выведения в работе "Шияня-10" возникли неполадки.Однако, по его словам, данные американских военных показывают, что 15 октября "Шиянь-10" совершил манёвр с помощью двигателей и перешёл с орбиты с минимальной высотой 168 километров над поверхностью Земли и максимальной 40 086 километров на орбиту с высотами 450 километров на 39 927 километров.

https://ria.ru/20211014/sputniki-1754609052.html

китай

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китай, космос - риа наука, космос