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Российский эксперт рассказал об "ожившем" китайском спутнике
Российский эксперт рассказал об "ожившем" китайском спутнике - РИА Новости, 17.10.2021
Российский эксперт рассказал об "ожившем" китайском спутнике
Китайский спутник "Шиянь-10", у которого при запуске возникли проблемы, "ожил" спустя 2,5 недели, скорректировав свою орбиту, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:48
2021-10-17T15:48
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Китайский спутник "Шиянь-10", у которого при запуске возникли проблемы, "ожил" спустя 2,5 недели, скорректировав свою орбиту, рассказал РИА Новости российский эксперт по космонавтике Игорь Лисов.Ранее агентство Синьхуа сообщило, что 27 сентября "Шиянь-10" был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан. Полёт ракеты прошел штатно, спутник был доставлен на расчётную орбиту, но во время выведения в работе "Шияня-10" возникли неполадки.Однако, по его словам, данные американских военных показывают, что 15 октября "Шиянь-10" совершил манёвр с помощью двигателей и перешёл с орбиты с минимальной высотой 168 километров над поверхностью Земли и максимальной 40 086 километров на орбиту с высотами 450 километров на 39 927 километров.
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китай, космос - риа наука, космос
15:48 17.10.2021
 
Российский эксперт рассказал об "ожившем" китайском спутнике

Российский эксперт Игорь Лисов рассказал об "ожившем" китайском спутнике

© АО "Российские космические системы"Спутник
Спутник
© АО "Российские космические системы"
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Китайский спутник "Шиянь-10", у которого при запуске возникли проблемы, "ожил" спустя 2,5 недели, скорректировав свою орбиту, рассказал РИА Новости российский эксперт по космонавтике Игорь Лисов.
Ранее агентство Синьхуа сообщило, что 27 сентября "Шиянь-10" был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан. Полёт ракеты прошел штатно, спутник был доставлен на расчётную орбиту, но во время выведения в работе "Шияня-10" возникли неполадки.
"После отделения от ракеты, судя по открытым данным ВВС США, спутник не проявлял никакой активности. Его орбита менялась естественным образом", - сказал Лисов.
Однако, по его словам, данные американских военных показывают, что 15 октября "Шиянь-10" совершил манёвр с помощью двигателей и перешёл с орбиты с минимальной высотой 168 километров над поверхностью Земли и максимальной 40 086 километров на орбиту с высотами 450 километров на 39 927 километров.
"Это говорит о том, что китайцам спустя 2,5 недели удалось оживить спутник и, таким образом, запуск, официально объявленный неудачным, перестал быть таковым", - добавил эксперт.
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