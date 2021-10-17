https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754915281.html
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 17.10.2021
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Сахалинской области — 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T11:41
2021-10-17T11:41
2021-10-17T11:48
сахалинская область
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Сахалинской области — 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область - 0,15%, 2. Республика Калмыкия - 0,19%, 3. Магаданская область, Камчатский край - 0,2% ", — говорится в сообщении.
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сахалинская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, общество
11:41 17.10.2021 (обновлено: 11:48 17.10.2021)
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Сахалинской области —0,15%