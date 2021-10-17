https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754910200.html

Саратовская область обновила максимум по числу заражений коронавирусом

Саратовская область обновила максимум по числу заражений коронавирусом - РИА Новости, 17.10.2021

Саратовская область обновила максимум по числу заражений коронавирусом

Впервые в Саратовской области количество подтвержденных за сутки случаев COVID-19 превысило 400, сообщил региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T10:15

2021-10-17T10:15

2021-10-17T11:21

саратовская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754076997_0:223:3244:2048_1920x0_80_0_0_47951dd3796a5559456f02067e53ba7f.jpg

САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости. Впервые в Саратовской области количество подтвержденных за сутки случаев COVID-19 превысило 400, сообщил региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале.Предыдущий антирекорд был зафиксирован в субботу, тогда за сутки выявили 393 случая заражения коронавирусной инфекцией.В оперштабе отметили, что за сутки наибольшее число заболевших выявили среди пациентов старше 60 лет - 164, 50-59 лет - 69, 30-39 лет - 63, 40-49 лет - 45. Среди детей до 14 лет обнаружили 17 заразившихся коронавирусом."По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 206, с признаками ОРВИ - 193, с бессимптомным течением - два", - указано в сообщении.Всего в Саратовской области к 16 октября с начала пандемии скончались 3464 пациента с COVID-19.

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754843484.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество