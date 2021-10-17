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Саратовская область обновила максимум по числу заражений коронавирусом
Саратовская область обновила максимум по числу заражений коронавирусом - РИА Новости, 17.10.2021
Саратовская область обновила максимум по числу заражений коронавирусом
Впервые в Саратовской области количество подтвержденных за сутки случаев COVID-19 превысило 400, сообщил региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T10:15
2021-10-17T11:21
саратовская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
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САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости. Впервые в Саратовской области количество подтвержденных за сутки случаев COVID-19 превысило 400, сообщил региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале.Предыдущий антирекорд был зафиксирован в субботу, тогда за сутки выявили 393 случая заражения коронавирусной инфекцией.В оперштабе отметили, что за сутки наибольшее число заболевших выявили среди пациентов старше 60 лет - 164, 50-59 лет - 69, 30-39 лет - 63, 40-49 лет - 45. Среди детей до 14 лет обнаружили 17 заразившихся коронавирусом."По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 206, с признаками ОРВИ - 193, с бессимптомным течением - два", - указано в сообщении.Всего в Саратовской области к 16 октября с начала пандемии скончались 3464 пациента с COVID-19.
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саратовская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество
10:15 17.10.2021 (обновлено: 11:21 17.10.2021)
 
Саратовская область обновила максимум по числу заражений коронавирусом

В Саратовской области впервые с начала пандемии выявили более 400 случаев коронавируса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСдача экспресс-тестов на COVID-19
Сдача экспресс-тестов на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости. Впервые в Саратовской области количество подтвержденных за сутки случаев COVID-19 превысило 400, сообщил региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован в субботу, тогда за сутки выявили 393 случая заражения коронавирусной инфекцией.
"Семнадцатого октября в Саратовской области зарегистрирован 401 новый случай коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 94 768 человек. Выздоровели с начала эпидемии 85 104 человека, за сутки - 361. Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове - 184, Энгельсском районе - 50, Балашовском - 33, Балаковском - 26, Марксовском - 14, Петровском - 12, Ершовском - 11", - говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что за сутки наибольшее число заболевших выявили среди пациентов старше 60 лет - 164, 50-59 лет - 69, 30-39 лет - 63, 40-49 лет - 45. Среди детей до 14 лет обнаружили 17 заразившихся коронавирусом.
"По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 206, с признаками ОРВИ - 193, с бессимптомным течением - два", - указано в сообщении.
Всего в Саратовской области к 16 октября с начала пандемии скончались 3464 пациента с COVID-19.
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