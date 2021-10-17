https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754907242.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 17.10.2021

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Комфортная осенняя погода ожидает москвичей в воскресенье, к вечеру местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T09:27

2021-10-17T09:27

2021-10-17T09:27

общество

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комфортная осенняя погода ожидает москвичей в воскресенье, к вечеру местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Мы ожидаем сегодня облачную погоду, к вечеру кое-где могут брызнуть незначительные дожди. Температура воздуха - плюс 8-10, в Подмосковье - плюс 7-12. То есть сегодняшний день можно назвать по-осеннему комфортным", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20211015/osennee-1754638051.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец