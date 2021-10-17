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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 17.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Комфортная осенняя погода ожидает москвичей в воскресенье, к вечеру местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T09:27
2021-10-17T09:27
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комфортная осенняя погода ожидает москвичей в воскресенье, к вечеру местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Мы ожидаем сегодня облачную погоду, к вечеру кое-где могут брызнуть незначительные дожди. Температура воздуха - плюс 8-10, в Подмосковье - плюс 7-12. То есть сегодняшний день можно назвать по-осеннему комфортным", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец
09:27 17.10.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Комфортная осенняя погода с температурой до плюс 10 ожидается Москве в воскресенье

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина кормит уток в парке "Красная Пресня" в Москве
Женщина кормит уток в парке Красная Пресня в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комфортная осенняя погода ожидает москвичей в воскресенье, к вечеру местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Мы ожидаем сегодня облачную погоду, к вечеру кое-где могут брызнуть незначительные дожди. Температура воздуха - плюс 8-10, в Подмосковье - плюс 7-12. То есть сегодняшний день можно назвать по-осеннему комфортным", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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