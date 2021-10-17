15:05 17.10.2021 (обновлено: 19:38 17.10.2021)
ФМБА оценило состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа
ФМБА: состояние вернувшегося с МКС экипажа оценено как удовлетворительное
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЧлены съемочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа удовлетворительное, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.
Ранее на Землю вернулись космонавт Олег Новицкий с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.
"После перемещения космонавтов в мобильный госпиталь, развернутый непосредственно на месте посадки, проведены обследования, данные которых мобильно переданы в ЦМСЧ № 1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное", — говорится в сообщении.
Первый в мире
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они провели в космосе 12 суток. Полет Олега Новицкого (уже третий в его карьере), отправившегося на станцию весной, продлился 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай вернутся весной 2022 года.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета режиссер выступал в роли оператора. Как рассказывал Шипенко, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
Подробности сюжета фильма с рабочим названием "Вызов" до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что по сценарию один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету. В последующем Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.