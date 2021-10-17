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ФМБА оценило состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа
ФМБА оценило состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа - РИА Новости, 17.10.2021
ФМБА оценило состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа
Состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа удовлетворительное, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:05
2021-10-17T19:38
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа удовлетворительное, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.Ранее на Землю вернулись космонавт Олег Новицкий с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко."После перемещения космонавтов в мобильный госпиталь, развернутый непосредственно на месте посадки, проведены обследования, данные которых мобильно переданы в ЦМСЧ № 1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное", — говорится в сообщении.Первый в миреАктриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они провели в космосе 12 суток. Полет Олега Новицкого (уже третий в его карьере), отправившегося на станцию весной, продлился 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай вернутся весной 2022 года.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета режиссер выступал в роли оператора. Как рассказывал Шипенко, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.Подробности сюжета фильма с рабочим названием "Вызов" до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что по сценарию один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету. В последующем Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754905811.html
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
15:05 17.10.2021 (обновлено: 19:38 17.10.2021)
 
ФМБА оценило состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа

ФМБА: состояние вернувшегося с МКС экипажа оценено как удовлетворительное

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЧлены съемочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18
Члены съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа удовлетворительное, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.
Ранее на Землю вернулись космонавт Олег Новицкий с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.
Момент приземления киноэкипажа МКС
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"После перемещения космонавтов в мобильный госпиталь, развернутый непосредственно на месте посадки, проведены обследования, данные которых мобильно переданы в ЦМСЧ № 1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Первый в мире

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они провели в космосе 12 суток. Полет Олега Новицкого (уже третий в его карьере), отправившегося на станцию весной, продлился 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай вернутся весной 2022 года.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета режиссер выступал в роли оператора. Как рассказывал Шипенко, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
Подробности сюжета фильма с рабочим названием "Вызов" до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что по сценарию один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету. В последующем Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
Экипаж МКС во время совместного ужина в американском модуле - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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