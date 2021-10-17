https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754923961.html

Прибытие киноэкипажа в Москву. Прямая трансляция

Прибытие киноэкипажа в Москву. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.10.2021

Прибытие киноэкипажа в Москву. Прямая трансляция

Первый в мире киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого прибыл в Москву после возвращения со съемок... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T18:43

2021-10-17T18:43

2021-10-17T18:43

москва

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

юлия пересильд

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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Первый в мире киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого прибыл в Москву после возвращения со съемок фильма на Международной космической станции.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос, видео