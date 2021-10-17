https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754923961.html
Прибытие киноэкипажа в Москву. Прямая трансляция
Прибытие киноэкипажа в Москву. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.10.2021
Прибытие киноэкипажа в Москву. Прямая трансляция
Первый в мире киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого прибыл в Москву после возвращения со съемок... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T18:43
2021-10-17T18:43
2021-10-17T18:43
москва
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754923679_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_726e1078a7b751b9a47eb7006368473f.jpg
Первый в мире киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого прибыл в Москву после возвращения со съемок фильма на Международной космической станции.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754923679_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_dda0610f5cb753d965fe69411abfd7e1.jpg
LIVE: "Киноэкипаж" прибывает в Москву
LIVE: "Киноэкипаж" прибывает в Москву
2021-10-17T18:43
true
PT28M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос, видео
Прибытие киноэкипажа в Москву. Прямая трансляция
Первый в мире киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого прибыл в Москву после возвращения со съемок фильма на Международной космической станции.
2021-10-17T18:43
true
PT28M16S
Прибытие киноэкипажа в Москву. Прямая трансляция
Первый в мире киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого прибыл в Москву после возвращения со съемок фильма на Международной космической станции.
МоскваКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос