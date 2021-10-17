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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754905811.html
Первые в мире. Видео приземления корабля с российским киноэкипажем
Момент приземления корабля с первым в мире киноэкипажем попал на видео - РИА Новости, 17.10.2021
Первые в мире. Видео приземления корабля с российским киноэкипажем
В Сети появилось видео возвращения на Землю киноэкипажа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T08:59
2021-10-17T12:02
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
клим шипенко
петр дубров
полет первого "киноэкипажа" в космос
туризм
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео возвращения на Землю киноэкипажа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого.Трансляция велась на сайте "Роскосмоса". На кадрах видно, как спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" плавно приближается к Земле, после чего совершает мягкую посадку в степи Казахстана.Киноэкипаж вернулся после съемок фильма на Международной космической станции в 7.35 по московскому времени. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст пресс-конференцию.Первый в миреАктриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Таким образом, они провели в космосе 12 суток. Полет Олега Новицкого (уже третий в его карьере), отправившегося на МКС весной, продлился 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета режиссер выступал в роли оператора. Как рассказывал Шипенко, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету. В последующем Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
https://ria.ru/20211005/shipenko-1753142939.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Момент приземления киноэкипажа МКС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съtмок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю.
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антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, петр дубров, полет первого "киноэкипажа" в космос, новости - туризм
08:59 17.10.2021 (обновлено: 12:02 17.10.2021)
 
Момент приземления корабля с первым в мире киноэкипажем попал на видео

Опубликовано видео приземления в Казахстане спускаемого аппарата "Союза" с киноэкипажем

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео возвращения на Землю киноэкипажа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого.
Трансляция велась на сайте "Роскосмоса". На кадрах видно, как спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" плавно приближается к Земле, после чего совершает мягкую посадку в степи Казахстана.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 12:07
Клим Шипенко стал самым высоким россиянином, побывавшим в космосе
Киноэкипаж вернулся после съемок фильма на Международной космической станции в 7.35 по московскому времени. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст пресс-конференцию.

Первый в мире

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Таким образом, они провели в космосе 12 суток. Полет Олега Новицкого (уже третий в его карьере), отправившегося на МКС весной, продлился 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета режиссер выступал в роли оператора. Как рассказывал Шипенко, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
08:36Культура
"Не хотелось расставаться". Пересильд рассказала о возвращении из космоса
Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету. В последующем Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
 
ТуризмАнтон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляКлим ШипенкоПетр ДубровПолет первого "киноэкипажа" в космосНовости - Туризм
 
 
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