https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754904360.html

Спасатели помогли киноэкипажу покинуть спускаемый аппарат "Союза"

Спасатели помогли киноэкипажу покинуть спускаемый аппарат "Союза" - РИА Новости, 17.10.2021

Спасатели помогли киноэкипажу покинуть спускаемый аппарат "Союза"

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T08:05

2021-10-17T08:05

2021-10-17T11:13

космос - риа наука

полет первого "киноэкипажа" в космос

антон шкаплеров

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

клим шипенко

петр дубров

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18". Трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе."Роскосмос" сообщает, что приземлившиеся чувствуют себя нормально.Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть."Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно. <...> У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", — сказала актриса.Пересильд, Шипенко и Новицкий покинули МКС сегодня рано утром. Они попрощались с остающимися на станции, перешли в "Союз МС-18" и закрыли люки. В 04:14 корабль отстыковался, в 06:42 мск включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты, а затем разделился на отсеки и его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. В 07:35 он приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана.Актриса и режиссер провели на МКС около двух недель. Они прибыли на станцию 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Задачей Шипенко и Пересильд были съемки первого в истории художественного фильма в космосе. По словам Шипенко, картина под рабочим названием "Вызов" повествует том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась экстренная медицинская помощь.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Как рассказывал режиссер, который выступал также в роли оператора, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.

https://ria.ru/20211009/kosmos-1753808703.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, полет первого "киноэкипажа" в космос, антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, петр дубров