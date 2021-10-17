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Спасатели помогли киноэкипажу покинуть спускаемый аппарат "Союза"
Спасатели помогли киноэкипажу покинуть спускаемый аппарат "Союза" - РИА Новости, 17.10.2021
Спасатели помогли киноэкипажу покинуть спускаемый аппарат "Союза"
Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T08:05
2021-10-17T11:13
космос - риа наука
полет первого "киноэкипажа" в космос
антон шкаплеров
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
клим шипенко
петр дубров
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18". Трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе."Роскосмос" сообщает, что приземлившиеся чувствуют себя нормально.Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть."Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно. &lt;...&gt; У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", — сказала актриса.Пересильд, Шипенко и Новицкий покинули МКС сегодня рано утром. Они попрощались с остающимися на станции, перешли в "Союз МС-18" и закрыли люки. В 04:14 корабль отстыковался, в 06:42 мск включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты, а затем разделился на отсеки и его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. В 07:35 он приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана.Актриса и режиссер провели на МКС около двух недель. Они прибыли на станцию 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Задачей Шипенко и Пересильд были съемки первого в истории художественного фильма в космосе. По словам Шипенко, картина под рабочим названием "Вызов" повествует том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась экстренная медицинская помощь.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Как рассказывал режиссер, который выступал также в роли оператора, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
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космос - риа наука, полет первого "киноэкипажа" в космос, антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, петр дубров
08:05 17.10.2021 (обновлено: 11:13 17.10.2021)
 
Спасатели помогли киноэкипажу покинуть спускаемый аппарат "Союза"

Спасатели помогли вернувшемуся на Землю киноэкипажу покинуть спускаемый аппарат "Союза"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЧлен съемочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18"
Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18". Трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.
"Роскосмос" сообщает, что приземлившиеся чувствуют себя нормально.
Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть.
"Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно. <...> У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", — сказала актриса.
Пересильд, Шипенко и Новицкий покинули МКС сегодня рано утром. Они попрощались с остающимися на станции, перешли в "Союз МС-18" и закрыли люки. В 04:14 корабль отстыковался, в 06:42 мск включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты, а затем разделился на отсеки и его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. В 07:35 он приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана.
Актриса и режиссер провели на МКС около двух недель. Они прибыли на станцию 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Задачей Шипенко и Пересильд были съемки первого в истории художественного фильма в космосе. По словам Шипенко, картина под рабочим названием "Вызов" повествует том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась экстренная медицинская помощь.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Как рассказывал режиссер, который выступал также в роли оператора, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
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Космос - РИА НаукаПолет первого "киноэкипажа" в космосАнтон ШкаплеровРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Клим ШипенкоПетр Дубров
 
 
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