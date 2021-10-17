07:38 17.10.2021 (обновлено: 12:03 17.10.2021)
Корабль с первым в мире киноэкипажем вернулся на Землю
Корабль "Союз МС-18" с первым в мире киноэкипажем вернулся на Землю
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю.
В самом начале дня Пересильд, Шипенко и Новицкий попрощались с остающимися на МКС россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке, перешли в корабль и закрыли люки.
Проверив герметичность люков и переодевшись в аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ-2", экипаж отчалил от МКС в 4.14 мск. В 6.42 мск корабль включил двигательную установку на торможение и начал сход с орбиты. После этого "Союз" разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 7.35 экипаж приземлился в степи в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.
После приземления поисковая группа возьмет спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из "Союза" поможет выбраться всем трем членам экипажа. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.
По информации Роскосмоса, приземлившиеся чувствуют себя нормально.
"Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18" стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее!" — говорится в публикации корпорации в Twitter.
Первый в мире
Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Таким образом, они провели в космосе 12 суток. Полет Олега Новицкого (уже третий в его карьере), отправившегося на МКС весной, продлился дольше — 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета режиссер выступал в роли оператора. Как рассказывал Шипенко, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету. В последующем Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
Не только фильм
Полет Пересильд и Шипенко в космос примечателен не только первыми в истории съемками художественного фильма на орбите. В космос полетел первый за более чем 20 лет экипаж, полностью состоящий из граждан России, причем впервые в современной истории кораблем управлял один профессиональный член экипажа. Ранее в экипажах российских кораблей постоянно присутствовали иностранцы.
Кроме того, Пересильд стала первым человеком в космосе с эстонскими корнями, опередив таким образом готовящуюся в США американскую женщину-астронавта с эстонскими корнями Николь Манн, и первой актрисой, отправившейся на орбиту. Шипенко, в свою очередь, стал самым высоким россиянином в космосе. Его рост 189 сантиметров (к полету на корабле "Союз" допускаются люди ростом до 190 сантиметров), что больше, чем у предыдущего рекордсмена космонавта Валерия Корзуна ростом (185 сантиметров).
Во время сближения корабля "Союз МС-19" со станцией отказала автоматика и космонавту Антону Шкаплерову пришлось стыковаться вручную. А при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", МКС потеряла ориентацию и развернулась на 57 градусов. Субботней ночью экипаж МКС разбудила сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда". Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.